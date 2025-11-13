אימה של שורדת השבי עברה ניסיון סחיטה: "אתה לא תפחיד אותי"

מירב לשם גונן, אימה של שורדת השבי רומי גונן, שיתפה היום (חמישי) בפוסט בפייסבוק כי נוכלים השתלטו על החשבון שלה ברשת החברתית 'אינסטגרם'. בשביל להחזיר לה אותו הם ביקשו כמה מאות דולרים.

"הבוקר קיבלתי הודעה שהחשבון שלי עומד להיחסם לצמיתות באינסטגרם בגלל הפרת זכויות יוצרים", היא שיתפה. "באופן אוטומטי נכנסתי לבדוק. ההודעה הגיעה במייל, הכול נראה מסודר, עם אישרורים על אישרורים, כמו כל האישרורים הרגילים. בסוף התהליך התבקשתי להגיש בקשה לבדיקה נוספת.

"זה כבר קרה לי בעבר לפני כמה שנים, אז זה נראה לי תקין לגמרי. ואז, שעה אחרי, קיבלתי הודעת איום וסחיטה בכסף. הודעה שמודיעה שאם לא אשלם – החשבון לא יחזור אליי. וככה, אני וכל 30 אלף העוקבים שלי כרגע מופרדים".

היא הוסיפה: "אני לא יכולה להיכנס לאינסטגרם שלי. והתחלתי להתלבט מה השיעור שלי פה. האם זה שיעור שקשור לכסף? לאמונה באנשים? ובבטן הרגשתי שזה לא זה. שזה לא הדיאלוג.

"ואז נפלה עליי ההבנה. שהדיאלוג פה הוא על אותנטיות. על מי אנחנו. והעובדה שיש בן אדם שמנסה להרוויח כסף מתוך התחזות ואיום על אחרים – זה שלו. השיעור שלי הוא להישאר מי שאני. לשמור על האותנטיות שלי. וגם אם הוא ימחק את החשבון לצמיתות, אני יודעת שהעוקבים שלי יחזרו".

לדבריה, "כי מה שיש לי להגיד מעניין אותם, פוגש אותם, יוצר איתם דיאלוג – גם כשמסכימים וגם כשלא. אני יודעת שיש מאחוריי עם שלם. כיהודיה, כישראלית, עם כל המשתמע מזה. עם שגם כשהוא רב ולא מסכים – הוא יודע שהוא תלוי אחד בשני".

ואז היא סיפרה: "כתבתי לו בחזרה: תקשיב לי טוב. אני אימא לחמישה ילדים מופלאים, ואחת מהם היא שורדת שבי. אני הסתכלתי לחמאס בעיניים – והם לא הרתיעו אותי. אני נכנסתי לאל-תזירה עם ראייה מפוקחת. אתה לא תפחיד אותי. אתה לא תאיים עליי".

היא חתמה: "ועכשיו אני מחכה שפייסבוק יעשו מה שביכולתם כדי לשחרר את החשבון מטלפיו של אותו אדם חצוף. ועד אז – נתראה כאן, בפייסבוק".