דאגה עמוקה בתל אביב, הגאון רבי מרדכי אויערבאך, רבה של קהילת 'אביר יעקב' בעיר, אושפז בבית החולים 'איכילוב' בעקבות דלקת ריאות חריפה • הרב שוהה בבית החולים זה כשבוע ימים ואף עשה שם את ימי ראש השנה • הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואת רבי מרדכי בן חיה רבקה (חרדים)
בקהילתו של הגר"מ אויערבאך, שפסק כי מותר להשתמש ברכבת הקלה - כמו גם בחצר הקודש ביטשקוב, מבשרים בשמחה על קיצור זמני ההגעה מבני ברק לעירם | חסידים רבים לא הצליחו להגיע במוצאי שבת לטיש של האדמו"ר ביפו, וכעת הם מרוצים מזמן ההגעה המהיר בעזרת הרכבת הקלה החדשה (חסידים)
מתקפת הסייבר על בית החולים 'מעייני הישועה', סערת המשכנתאות במגזר החרדי, ספר התורה של הילדים, הקעמפ של הקהילה מתל אביב, בין הזמנים שלא נגמר בבעלזא, ההפגנות בבר אילן והקאבר המרגש לשירו של יואלי וייס • צפו בתוכנית המלאה (מעייריב)