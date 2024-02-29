שמחת החתונה לבן האדמו"ר מביאלא בית שמש, עב"ג הכלה בת הרב אהרן וואזנר חתן הגה"צ רבי משה חיים אפרים פאדווא, גאב"ד לאנדאן לרפו"ש | בשמחה השתתפו קהל נכבד של רבנים שהוזמנו אחר כבוד ע"י המחותנים, כשבשיאו נשא דברי תורה המשגיח הצדיק רבי בנימין פינקל | צפו בתיעוד (חסידים)
נער חרדי ירה בביביגן ונעצר, ההצהרה הדרמטית של שר הביטחון וההשלכות הפוליטיות על החרדים, נתוני האמת מירושלים ובית שמש וההשלכות המשמעותיות, גדולי ישראל באנגליה במצב קשה, המצבה המיוחדת של חבר המועצת וההילולה של ר' מיילך מליז'נסק (מעייריב)
בשבוע האחרון שהה הגאון רבי אפריים פאדווא גאב"ד לונדון בארץ הקודש והגיע לביקורים בבתיהם של גדולי ישראל מכל החוגים. בין היתר הגיע הרב פאדווא אל ביתו של נשיא ישיבת פוניבז' הרב אליעזר כהנמן עמו נמצא בידידות רבה ושוחח עמו באריכות בדברי תורה ובענייני השעה. אל הדיון הצטרף גם נאמנו של הרב כהנמן ר' מוטי הרץ הלומד בישיבת פוניבז' והנו תושב לונדון ונחשב למוקרב גם להרב פאדווא • צפו בתיעוד של צלם א בליק מהביקור המיוחד (חרדים)