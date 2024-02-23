במהלך פעילות יזומה במרחב חטיבת פארן, כוחות צה"ל ביצעו סריקות במרחבים בהם זוהתה פעילות מבריחים ואיתרו עשרה אקדחים ושני נשקים ארוכים | מדובר בממצא מדאיג שכן מדובר במקלעים מסוג מאג, שגם ברף ההברחות בגבול מצרים נחשב לרף גבוה ומסוכן (צבא)
מיד לאחר תחילת אירועי עזה הגיעו החיילים מכוח הלל להצטרף לשמירה על העיר החרדית, כעת אחרוני החיילים עוזבים | לראשונה בשיחה כנה ומרתקת, הם פותחים את הכל | על האתגר מול הקיצונים, ההימנעות מהכללות והיחס של העירייה והרבנים | סיטואציות משעשעות ונתינה מיוחדת של תושבי העיר | על האתגר הבטחוני והדיסאוננס בין השקט לבין המרחק לכפרים | וגם, הסלנג הימי ומה הלאה | מיוחד (חדשות חרדים)