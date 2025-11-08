שוב זה קורה: אלו כלי הנשק החריגים שנתפסו בגבול מצרים

המאגים שנתפסו ( צילום: דובר צה"ל )

מדובר צה"ל נמסר כי מוקדם יותר היום, במהלך פעילות יזומה במרחב חטיבת פארן, כוחות צה"ל ביצעו סריקות במרחבים בהם זוהתה פעילות מבריחים ואיתרו עשרה אקדחים ושני נשקים ארוכים. עוד נמסר כי אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.