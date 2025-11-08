כיכר השבת
רצף מדאיג

שוב זה קורה: אלו כלי הנשק החריגים שנתפסו בגבול מצרים

במהלך פעילות יזומה במרחב חטיבת פארן, כוחות צה"ל ביצעו סריקות במרחבים בהם זוהתה פעילות מבריחים ואיתרו עשרה אקדחים ושני נשקים ארוכים | מדובר בממצא מדאיג שכן מדובר במקלעים מסוג מאג, שגם ברף ההברחות בגבול מצרים נחשב לרף גבוה ומסוכן (צבא)

2תגובות
המאגים שנתפסו (צילום: דובר צה"ל)

מדובר נמסר כי מוקדם יותר היום, במהלך פעילות יזומה במרחב חטיבת פארן, כוחות צה"ל ביצעו סריקות במרחבים בהם זוהתה פעילות מבריחים ואיתרו עשרה אקדחים ושני נשקים ארוכים. עוד נמסר כי אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.

מדובר בממצא מדאיג שכן מדובר במקלעים מסוג מאג, שגם ברף ההברחות בגבול מצרים נחשב לרף גבוה ומסוכן. הכתב הצבאי ינון יתח דיווח כי כלי הנשק נתפסו תוך כדי סריקות שגרתיות באזור שמבריחים בו הרבה בגבול מצרים, ולא במהלך הברחה בפועל.

מוקדם יותר דווח כי לוחמי צה"ל סיכלו בערב שבת קודש, ניסיון הברחה נוסף של אמצעי לחימה במרחב חטיבת פארן. הכוחות ביצעו סריקות במרחבים בהם זוהתה פעילות מבריחים ואיתרו מספר חבילות אקדחים. אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.

כפי שדווח בסוף השבוע, שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים דיון חירום בנושא איום הרחפנים בגבול ישראל-מצרים, בהשתתפות מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי ונציגי משרד הביטחון, צה"ל, שב"כ, מל"ל ומשטרת ישראל.

בתום הדיון שר הביטחון הנחה את צה"ל להפוך את השטח הצמוד לגבול לשטח צבאי סגור ולהתאים את הוראות הפתיחה באש כדי לפגוע בכל גורם בלתי מורשה שיחדור לשטח האסור כדי לפגוע במפעילי ומבריחי הרחפנים.

2
ראו הוזהרתם
הגיס החמישי בארץ מתכונן ליום פקודה
1
אין ספק. אוהבי ישראל הדוקים נמצאים בצד הגבול השני. הרי חתמנו איתם הסכם שלום!
יענק'ל

