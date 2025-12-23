כיכר השבת
פגיעה במעבר החצייה

התעסק בפלאפון - ודרס למוות את החיילת: אישום חמור נגד נהג המשאית

כתב אישום הוגש נגד נהג משאית בגין גרימת מוות ברשלנות של החיילת יובל חקשור ז"ל | לפי האישום הוא אחז מכשיר טלפון באחד מידיו בעת שביצע פנייה בכביש - ופגע החיילת. כעבור שבועיים מתה מפצעיה (חדשות, משפט)

נר נשמה (צילום: אילוסטרציה)

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית משפט השלום לתעבורה בירושלים כתב אישום נגד נהג משאית בגין גרימת מוות ברשלנות של החיילת יובל חקשור ז״ל בחודש אפריל האחרון.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד רונית שנצר יעקבי מפרקליטות מחוז ירושלים, הנאשם הגיע לבסיס ענתות כשהוא נוהג במשאית תומך עם מנוף, מבלי שהכניס דיסקית למכשיר הטכוגרף - אמצעי המיועד לתיעוד נתוני הנהיגה, כפי שנדרש על פי דין.

עם הגעתו לבסיס, התבקש הנהג לעצור לבידוק ראשוני ולהציג אישור כניסה בתוקף. כשהתברר כי אין בידו אישור כזה, ולאחר שהתבקש להסדירו, הונחה על ידי החיילים להזיז את המשאית ממגרש הכניסה לשטח כורכר בצד ימין, על מנת שלא לעכב את הכניסה לבסיס.

במהלך נסיעה זו, נהג הנאשם תוך אחיזה בהגה ביד אחת בלבד כאשר בידו השנייה החזיק טלפון סלולרי - וזאת מבלי לבחון את תנאי הדרך, מבלי שהסתכל לכיוון נסיעתו ומבלי לוודא שהדרך פנויה.

כתוצאה ממעשיו נפגעה יובל ז״ל, שחצתה את הכביש בכיוון נסיעתו. היא נפצעה באורח קשה, פונתה לקבלת טיפול רפואי ולאחר שבועיים שבו הרופאים נלחמו על חייה נקבע מותה למרבה הצער.

כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של גרימת מוות ברשלנות, שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, ונהיגה עם טכוגרף.

