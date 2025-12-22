דובר צה"ל מסר כי לפני זמן קצר (שני), התקבל דיווח על מספר אזרחים ישראלים שפרצו את הגבול במרחב רמת הגולן לשטח סוריה. כוחות צה״ל קפצו לנקודה, איתרו את האזרחים והחזירו אותם בבטחה לשטח מדינת ישראל. החשודים שנתפסו יועברו להמשך טיפול משטרת ישראל.

"צה"ל מגנה בתוקף את האירוע ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל" נמסר.

מתנועת חלוצי הבשן נמסר כי "החלוצים הגיבורים חצו בסמוך לכפר הצ'רקסי הנטוש ברובו - ביר אל עג'ם. בין החלוצים ישנו דובר ערבית שדיבר עם תושבי הכפר. הצ'רקסים בכפר אמרו כי הם מעוניינים מאוד בהתיישבות יהודית, ובשליטה ישראלית על כל המרחב".

לדבריהם, "בלבנון גמרנו לא מזמן את מלחמת לבנון השלישית, ואויבינו כבר מתארגנים למלחמה הבאה, ל"ע. ההבדל בין דרום לבנון ליהודה ושומרון ברור – איפה שיש במקביל לשליטה הצבאית גם אחיזה אזרחית, גם השליטה הצבאית נשארת לאורך זמן. לכן חובה עלינו להתאמץ ולשלם מחירים בעבור ההתיישבות האזרחית בבשן".

עוד מסרו: "בדיוק לפני חמישים שנה שמעון פרס נתן לעולים לשומרון להישאר בשטח, אף שבימים ההם הדברים היו בניגוד לתפיסתו. אנו מצפים מ"ממשלת הימין על מלא" לעשות אותו הדבר, ולאפשר קביעת עובדות יהודיות בשטח".