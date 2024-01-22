לא בכל יום מבקשים מכם להעביר מתנה במשקל כמה טונות, אבל כשקרל הגדול מבקש, ממש לא מומלץ לסרב | זהו סיפור אמיתי על יהודי חצר מוכשר ומלומד, שנשלח להביא מתנה בדמות פיל אסייתי ענק | מסע נדודים מפרך, חוצה יבשות ורצוף הרפתקאות, שהסתיים לאחר חמש שנים הפך לאטרקציה של אירופה בימי הביניים, ואף ליווה את המלך אל תוך הקבר | "עור של פיל" (מגזין כיכר)
הפרס היוקרתי בו זכו מלכים, נשיא ארה"ב, רוזנים ועוד, יוענק לראשונה לרב הראשי האורתודוכסי ונשיא 'ועידת רבני אירופה', הגאון רבי פנחס גולדשמידט, על קידום החיים היהודיים וערכי האיחוד האירופי בסובלנות | הגר"פ גולדשמידט ל'כיכר': "יחד איתי עומדים רבני ודייני הועידה העוסקים ללא לאות בהגדלת התורה (חרדים)