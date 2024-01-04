למה ואיך הורסים רק קומה אחת בתוך מבנה שלם? ומה נדרש בשביל להרוס בית בתוך כפר עוין? | וגם, החיילים שחוששים מהמפקדת שחוששת מ... חתול | הלוחמים שעצרו 70 מסתננים בלילה אחד והפעילות הלילית, לילה אחרי לילה | לילה לבן עם כוחות הביטחון במעמקי הכפר בית עוור (מגזין, צבא)
אל כוח מילואים שנכנס אל תוך הכפר העוין בורקה שבשומרון הצטרף כתב 'כיכר השבת' שנתקל במעצר מחבלים על חם ונחשף למטענים המסוכנים והאבנים על הציר, וגם לאינדיקציות שלא עבדו והמטען המטעה | בשיחה עם המג"ד עולה השאלה - עד כמה קריטי הנוכחות של הכוחות ביו"ש ומה הוא גילה בעיר עמנואל? | סיור מצולם (צבא)