לקראת יום השנה השני לפרוץ המלחמה, מתפרסמים היום המספרים המעודכנים של הנפגעים | לפי אגף השיקום, מאז פרוץ המלחמה בבוקר שמחת תורה ה'תשפ"ד הוא קלט יותר מ-20 אלף פצועים ופצועות צה"ל | בכל חודש נקלטים בממוצע כאלף (!) פצועים חדשים מהמלחמה הנמשכת | בשל מחסור חמור בעובדים, ישנו רק עובד שיקום אחד (!) לכל 750 מטופלים (בריאות)
אירוע חריג התרחש בשבוע שעבר כאשר כוח צה"לי הוקפץ בשעת לילה לאזור גבול עזה, בעקבות התרעת התצפיתניות על אדם חשוד ששכב במקום ונראה כי ניסה לחדור לשטח ישראל | בעקבות תושייה של לוחם צעיר, בוצע ירי לעבר רגלו, החשוד נפצע באורח קל, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ברזילי שם התברר כי מדובר בלוחם הלום קרב ופוסט-טראומתי, שניסה לשים קץ לחייו (צבא)
מקרה מחריד המלמד על התשלום הגבוה שלה המלחמה גם בפן הנפשי של הלוחמים: מספר חיילים שוחררו להפוגה קצרה בכפר הנופש, במהלך הלילה, אחד החיילים התעורר מסיוטים והחל לירות בתוך החדר, מספר חיילים נפצעו באורח קל (חדשות)