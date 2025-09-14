כיכר השבת
כשנתיים למלחמה

נתונים קשים: מספר הנפגעים במלחמה בגוף ובנפש עומד כבר על כ-100,000

לקראת יום השנה השני לפרוץ המלחמה, מתפרסמים היום המספרים המעודכנים של הנפגעים | לפי אגף השיקום, מאז פרוץ המלחמה בבוקר שמחת תורה ה'תשפ"ד הוא קלט יותר מ-20 אלף פצועים ופצועות צה"ל | בכל חודש נקלטים בממוצע כאלף (!) פצועים חדשים מהמלחמה הנמשכת | בשל מחסור חמור בעובדים, ישנו רק עובד שיקום אחד (!) לכל 750 מטופלים (בריאות)

פינוי חיילים פצועים משדה הקרב (צילום: דובר צה"ל)

לקראת יום השנה השני לפרוץ המלחמה, אגף השיקום במשרד הביטחון פרסם היום (ראשון) את המספרים המעודכנים של הנפגעים. לפי האגף, מאז פרוץ המלחמה בבוקר שמחת תורה ה'תשפ"ד הוא קלט יותר מ-20 אלף פצועים ופצועות צה"ל.

על פי הנתונים שפורסמו היום, 55% מהם עם פגיעה נפשית ו-45% עם פציעה פיזית. 92% מהנפגעים הם גברים ו-64% מהם משרתי מילואים. מחצית מכלל הפצועים הם צעירים עד גיל 30. בכל חודש נקלטים בממוצע כאלף (!) פצועים חדשים מהמלחמה הנמשכת.

בהתאם, תקציב אגף השיקום זינק בשנתיים האחרונות ב-53% ועומד נכון להיום על 8.3 מיליארד שקלים. 4.1 מיליארד מתוכם מוקדשים לטיפול במתמודדי נפש. על פי הערכות אגף השיקום, עד שנת 2028 יטפל האגף ב-100 אלף פצועים (בכל מלחמות ישראל), בהם 50 אלף נפגעי נפש רח"ל. מקרב החיילים הפצועים, 99 הם קטועי גפיים, 16 משותקים בכיסא גלגלים ו-168 מתמודדים עם פגיעות ראש מורכבות וזקוקים לליווי צמוד.

באגף ביקשו לציין כי במהלך המלחמה נוספו מענים למטופלים, לרבות צוותי חירום שמגיעים לפצועים במצוקה נפשית, חוות שיקומיות, "בתים בטוחים" ו"בתים מאזנים". בשנה האחרונה הוזנקו צוותי חירום ל-251 מקרים שבהם נדרשה התערבות במצוקה נפשית.

כ-2,000 שיחות התקבלו במוקד החירום של האגף בכל חודש בשנה החולפת, עלייה של 53% ביחס לשנה הקודמת.

לנוכח העלייה בפעילות מספרים באגף כי הם נאלצים להתמודד עם מחסור חמור בעובדים, וכעת ישנו רק עובד שיקום אחד (!) לכל 750 מטופלים.

בתוך כך, הביטוח הלאומי פרסם בשבוע האחרון  כי מאז פרוץ מלחמת "" הוכרו על ידו 79,991 אזרחים כנפגעי פעולות איבה. רק לשם הפרופורציה, עד לשמחת תורה ה'תשפ"ד היו בישראל כ-9,000 נפגעי איבה. 24 מהנפגעים החדשים בקרב האזרחים הם קטועי גפיים, והרוב הגדול הם נפגעים בנפש.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבריאות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר