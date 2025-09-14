לקראת יום השנה השני לפרוץ המלחמה, אגף השיקום במשרד הביטחון פרסם היום (ראשון) את המספרים המעודכנים של הנפגעים. לפי האגף, מאז פרוץ המלחמה בבוקר שמחת תורה ה'תשפ"ד הוא קלט יותר מ-20 אלף פצועים ופצועות צה"ל.

על פי הנתונים שפורסמו היום, 55% מהם עם פגיעה נפשית ו-45% עם פציעה פיזית. 92% מהנפגעים הם גברים ו-64% מהם משרתי מילואים. מחצית מכלל הפצועים הם צעירים עד גיל 30. בכל חודש נקלטים בממוצע כאלף (!) פצועים חדשים מהמלחמה הנמשכת.

בהתאם, תקציב אגף השיקום זינק בשנתיים האחרונות ב-53% ועומד נכון להיום על 8.3 מיליארד שקלים. 4.1 מיליארד מתוכם מוקדשים לטיפול במתמודדי נפש. על פי הערכות אגף השיקום, עד שנת 2028 יטפל האגף ב-100 אלף פצועים (בכל מלחמות ישראל), בהם 50 אלף נפגעי נפש רח"ל. מקרב החיילים הפצועים, 99 הם קטועי גפיים, 16 משותקים בכיסא גלגלים ו-168 מתמודדים עם פגיעות ראש מורכבות וזקוקים לליווי צמוד.

באגף ביקשו לציין כי במהלך המלחמה נוספו מענים למטופלים, לרבות צוותי חירום שמגיעים לפצועים במצוקה נפשית, חוות שיקומיות, "בתים בטוחים" ו"בתים מאזנים". בשנה האחרונה הוזנקו צוותי חירום ל-251 מקרים שבהם נדרשה התערבות במצוקה נפשית.

כ-2,000 שיחות התקבלו במוקד החירום של האגף בכל חודש בשנה החולפת, עלייה של 53% ביחס לשנה הקודמת.

לנוכח העלייה בפעילות מספרים באגף כי הם נאלצים להתמודד עם מחסור חמור בעובדים, וכעת ישנו רק עובד שיקום אחד (!) לכל 750 מטופלים.

בתוך כך, הביטוח הלאומי פרסם בשבוע האחרון כי מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" הוכרו על ידו 79,991 אזרחים כנפגעי פעולות איבה. רק לשם הפרופורציה, עד לשמחת תורה ה'תשפ"ד היו בישראל כ-9,000 נפגעי איבה. 24 מהנפגעים החדשים בקרב האזרחים הם קטועי גפיים, והרוב הגדול הם נפגעים בנפש.