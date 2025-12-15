רצועת עזה עדיין מלאה בקירות ובתים הרוסים, ואלפי עקורים שוכנים באוהלים מחוסרי בית, אך מעבר לאבק ולחול, קרב חדש ובלתי צפוי מתפתח לא על שדה הקרב, אלא על מי יקבל את הזכות לשקם את עזה ולהכתיב את העתיד הכלכלי של אחד מחזיתות הבנייה הגדולות ביותר בעולם.

בעיצומו של שלב חדש במשא ומתן הבינלאומי על שיקום הרצועה המוערכת בעלות של עשרות מיליארדי דולרים, קבוצות קבלנים אמריקאיות שעד כה היו מוכרות בעיקר בזירה הפוליטית־פנימית של ארצות הברית נכנסות למירוץ בשקיקה.

מקורבים לתהליך טוענים שחברות המקושרות לממשל וללוביסטים מרוויחים גישה מוקדמת להצעות, בעוד שבסיסי סיוע והתחשבות בצרכי התושבים נדחקים לשוליים.

אחת המתחרות המרכזיות, שנחשבה למובילה, הייתה חברת Gothams LLC. זוהי חברה מקושרת פוליטית שזכתה בעבר בחוזה של 33 מיליון דולר כדי לעזור בניהול מתקן המעצר הידוע לשמצה בפלורידה, "אליגטור אלקטרז". לפי גורמים, החברה זכתה במכרז 'תפור' וקיבלה את החוזה המניב ביותר שהיה לה אי פעם.

עם זאת, לאחר שאלות שהופנו אליו על ידי ה"גרדיאן", מייסד החברה, מאט מיכלסן, הודיע כי החליט לפרוש מההתמודדות על החוזה בעזה, בציינו חששות ביטחוניים ודאגה מפרסום שלילי. מיכלסן, שהוא תורם נדיב לגורמים רפובליקניים, ציין כי התוכניות המקוריות לשיקום "השתנו באופן מאסיבי" בשבועות האחרונים.

“כולם מנסים להשיג חתיכה מזה”, אמר אחד המקורות לעיתונות, “אנשים מתייחסים לזה כאילו זו הזדמנות עסקית, עוד מרחב שבו אפשר להיתעשר", דבריו משקפים סערה הולכת וגוברת סביב הכנסות פוטנציאליות של חברות פרטיות בעשור הקרוב, בדומה למה שקרה בעיירות ששוקמו לאחר מלחמות בעיראק ואפגניסטן.

בשלב זה, טרם ניתן להנפיק חוזים ארוכי טווח לשיקום, שכן "מועצת שלום" בראשות דונלד טראמפ, שקיבלה גיבוי מהאו"ם לניהול הרצועה, עדיין אינה מבצעית. גורם פילנתרופי בשם אמד חאן ביקר את התכנון, וטען כי "אף אחד מהאנשים האלה אינו איש הומניטרי או בעל רקע בסיוע הומניטרי".