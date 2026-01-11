בסוף השבוע החולף, נרשם רגע שיא בעולם הפיננסי הישראלי כאשר מאות משתתפים גדשו את היכל התרבות רמות בירושלים, לצד אלפים שצפו בשידור חי מהבית, לוועידת הכלכלה היוקרתית של הכלכלן שחר וולף • האירוע, שקיבץ תחת קורת גג אחת את בכירי מנהלי ההשקעות בישראל, סיפק הצצה נדירה לתחזיות הכלכליות המרתקות לשנת 2026
בעלי עסקים רבים עושים בתקופה זאת את תחילת דרכם בשיווק העסק בכלל ובשיווק הדיגיטלי בפרט. מיתוג ולוגו, דף נחיתה או מיניסייט? פרסום בקבוצות, אתרים או אצל משפיעני רשת? אם אלו השאלות בהן אתם נתקלים, המדריך הזה נכתב בדיוק עבורכם • פרק מיוחד על שיווק בזמן חירום ומלחמה (דיגיטל)