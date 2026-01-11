גולת הכותרת של הערב הייתה פאנל מומחים חסר תקדים, בהנחיית שחר וולף, בו ישבו יחד "ארבעת האריות" של עולם ההשקעות בישראל ( צילום: יח"צ )

את המעמד פתח הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בבנגקוק. בדברי תורה וברכה שנשא, חיבר הרב וילהלם בין עולם החומר לעולם הרוח, והעניק למשתתפים נקודת מבט ערכית על ניהול משאבים והצלחה כלכלית.

מרכז הכנס הוקדש להרצאתו המכוננת של שחר וולף, כלכלן בכיר ומנהל קהילת 'כלכלה בגובה העיניים'. וולף, המוכר בזכות יכולתו לפשט מושגים מורכבים, הציג משנה סדורה על האופן שבו כל אדם יכול לצמוח ולהתנהל נכון עם כסף בעידן של חוסר ודאות. הרצאתו הקיפה היבטים של חיסכון, ניהול סיכונים ובניית חוסן כלכלי אישי ומשפחתי.

הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בבנגקוק ( צילום: יח"צ )

שחר וולף, כלכלן בכיר ומנהל קהילת 'כלכלה בגובה העיניים' ( צילום: יח"צ )

פאנל המומחים: התחזית הכלכלית לשנת 2026 מצטרף לפוליטיקה: המינוי החדש והנחשק של יאיר נתניהו יוני גבאי | 14:42 איש כוחות הביטחון התקשר בבהלה: "גנבו לי את הנשק באוטובוס" קובי אטינגר | 15:02 גולת הכותרת של הערב הייתה פאנל מומחים חסר תקדים, בהנחיית שחר וולף, בו ישבו יחד "ארבעת האריות" של עולם ההשקעות בישראל: רונן קפלוטו, מנכ"ל 'הראל' ניהול השקעות. אבנר סטפק, מייסד ובעלים משותף בבית ההשקעות 'מיטב'. גילעד אלטשולר, מייסד ומנכ"ל 'אלטשולר שחם'. יוסי לוי, מייסד ומנכ"ל משותף בבית ההשקעות 'מור'. שחר הנחה את הפאנל והייטיב להקשות סוגיות כלכליות מורכבות בראי האקטואליה, ושאלות יומיומיות מאלפי המשקיעים אותם הוא מלווה והם התמודדו בכבוד והשיבו לכל סוגיה ושאלה.

סגל ניתח את הדינמיקה שבין המערכת הכלכלית למציאות הביטחונית והפוליטית של ישראל בפתח שנת 2026 ( צילום: יח"צ )

שחר וולף מראיין את עמית סגל ( צילום: יח"צ )

על השולחן עלו תחזיות אסטרטגיות וסקטורים חמים וכל משתתף הציג את התחזית המקצועית המפורטת שלו לשנת 2026. המומחים ניתחו את המגמות המקרו-כלכליות המשפיעות על השוק הישראלי והעולמי, וסימנו בפירוט את השווקים והסקטורים המעניינים ביותר להשקעה בשנה הקרובה.

השיח לא נותר רק ברמה התיאורטית; המנהלים חלקו המלצות פרקטיות ודנו באסטרטגיות חלוקת נכסים המותאמות למציאות הכלכלית המורכבת. מאות המשתתפים באולם, לצד אלפי הצופים בשידור החי, זכו לתוכן יקר ערך שבדרך כלל שמור לפורומים סגורים של אנליסטים בכירים. "הערך שניתן כאן לקהל הוא עצום," ציינו גורמים בכנס, "זו הייתה הזדמנות לשמוע את קובעי המדיניות הפיננסית בשפה ברורה וישירה".

בין פוליטיקה למלחמה: ניתוח המציאות עם עמית סגל

חתם את הערב העיתונאי והפרשן הפוליטי הבכיר של חדשות 12, עמית סגל, בהרצאה מרתקת ששילבה בין המספרים של הכלכלה לתהפוכות הפוליטיות. סגל ניתח את הדינמיקה שבין המערכת הכלכלית למציאות הביטחונית והפוליטית של ישראל בפתח שנת 2026, תוך התייחסות להשפעות המלחמה ומערכות הבחירות על כיסו של האזרח.

הכנס הסתיים בשעה מאוחרת כשהקהל יוצא עם "ארגז כלים" פרקטי ותובנות עומק. ועידת "כלכלה בגובה העיניים" הוכיחה פעם נוספת כי ניתן ואף הכרחי לדבר על כסף בגובה העיניים, מבלי להתפשר על המקצועיות הגבוהה ביותר

רונן קפלוטו, מנכ"ל 'הראל' ניהול השקעות. אבנר סטפק, מייסד ובעלים משותף בבית ההשקעות 'מיטב'. גילעד אלטשולר, מייסד ומנכ"ל 'אלטשולר שחם'. יוסי לוי, מייסד ומנכ"ל משותף בבית ההשקעות 'מור'. ( צילום: יח"צ )