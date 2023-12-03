רובנו נוטים לחשוב שהיסטוריה מעוצבת על ידי גנרלים בחדרי מלחמה או כלכלנים בבנקים מרכזיים. אבל האמת פשוטה בהרבה: ההיסטוריה היא מה שאנחנו מצליחים לזכור. ומה שאנחנו זוכרים הוא כמעט תמיד משפט אחד קצר, שנון או כואב, שנאמר ברגע הנכון | הציטוטים הגדולים של המאה ה-20 – אלו של דה גול, גולדה או בגין – הם לא רק "אמרות כנף", הם הדרך של מנהיגים לשנות את התודעה לדורות (פוליטיקה)
סיפורם של שמעון ולוי שנקמו את נקמת דינה אחותם באנשי שכם, מפורסם בימים אלו הלוך ושוב | אך מסתבר שראש ישיבת חברון הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל, היה סבור כמו שמעון ולוי לאחר מלחמת ששת הימים | זה מה שהוא ביקש מראש הממשלה לוי אשכול (היסטוריה)