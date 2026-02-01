לאחר שחיילים ומפקדים בגדוד הבדואי הואשמו שלקחו חלק בהברחות לעזה, צה״ל העביר את הגדוד לגזרה אחרת ברצועה, שלא חולשת על ציר פילדלפי | דובר צה"ל: "השינוי מתרחש בהתאם לצרכים המבצעיים, עבור רענון של הכוחות, גיוון משימותיו לאחר תקופה ארוכה באותה הגזרה ובהתאם לכך העלאת כשירותו באופן ישיר" (צבא)
ראש הממשלה נתניהו ביקר את לוחמי יחידת הסיור המדברית (הגדס״ר הבדואי), והתייחס לחילופי האש בצפון: "יש מי שחושב שיכול להרחיב את התקיפות נגד כוחותינו ונגד אזרחים - זה משחק באש. אש תיענה באש הרבה יותר חזקה. שלא ינסו אותנו כי הראנו רק מקצת מהכוח שלנו" | תיעוד (צבא)