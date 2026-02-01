כיכר השבת
גל הברחות לרצועה

טלטלה בצבא: הגדוד הוותיק מגבול עזה הורחק מהגזרה בשל חשדות חמורים

ל‏אחר שחיילים ומפקדים בגדוד הבדואי הואשמו שלקחו חלק בהברחות לעזה, צה״ל העביר את הגדוד לגזרה אחרת ברצועה, שלא חולשת על ציר פילדלפי | דובר צה"ל: "השינוי מתרחש בהתאם לצרכים המבצעיים, עבור רענון של הכוחות, גיוון משימותיו לאחר תקופה ארוכה באותה הגזרה ובהתאם לכך העלאת כשירותו באופן ישיר" (צבא)

אילוסטרציה (צילום: צפריר אבוהב\פלאש90)

ברקע הפרשה הביטחונית הנוגעת בהברחות לתוך הרצועה, הערב (ראשון) דווח כי לוחמים מהגדס"ר הבדואי חשודים בהברחת סיגריות וסמים לתוך רצועת - דרך מעבר כרם שלום. בעקבות האירועים, הועבר הגדוד לגזרה אחרת.

על פי הדיווח בחדשות 12, על רקע החשדות החמורים, הוחלט בצבא להעביר את הגדס"ר הבדואי מאזור כרם שלום לגזרת כיסופים הסמוכה, כדי שהם לא יהיו אחראים יותר על המעבר.

מדובר בהחלטה חריגה, זאת בשל העובדה שהגדוד הבדואי נמצא כבר במשך יותר מ-20 שנה בכרם שלום. הלוחמים מכירים היטב את הגזרה - ולקח חלק במבצעים מוצלחים רבים בעוטף וברצועה.

מדובר צה"ל סירבו להתייחס ומסרו: "הגדס"ר הבדואי הינו גדוד שפועל עשרות שנים בגזרת הנגב המערבי ובחבל שלום בפרט. במסגרת פעילותו, הגדוד לקח חלק בעשרות מבצעים ברצועת עזה, הגן על תושבי הנגב המערבי, וכחלק ממשימת ההגנה הגזרתית, היה אחראי גם לאבטחת מרחב מעבר כרם שלום".

"לאור שהות ממושכת באותה גזרה, ולמעלה משנתיים של מלחמה רציפה בהם פעלו לוחמי הגדס"ר באומץ ובגבורה, הגדוד יעבור לפעול במרחב כיסופים ומשימתו תהיה הגנת המרחב. שינוי זה, מתרחש בהתאם לצרכים המבצעיים, עבור רענון של הכוחות, גיוון משימותיו לאחר תקופה ארוכה באותה הגזרה ובהתאם לכך העלאת כשירותו באופן ישיר".

