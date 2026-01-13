עדויות מזעזעות ממשיכות לזרום מאיראן, למרות ניתוק האינטרנט במדינה | ירי לתוך ההמון, אנשי בסיג' שעוברים בסמטאות ויורים באזרחים שיושבים בנחת ואינם קשורים למחאה | עוד דווח על כך שכוחות הביטחון ביקשו ממשפחות ההרוגים את מחיר הקליעים בהם הרגו את יקיריהם | הזוועות והעדויות (בעולם)
בהודעה משותפת וחריגה של פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה נכתב: "מדינת ישראל תפעל להביא לדין מחבלים שנתפסו או ייתפסו, ותדרוש עונשים שיהלמו את חומרת הזוועות שבוצעו" | עוד הודגש: "מערכת אכיפת החוק תתמודד עם הסוגיות משפטיות מורכבות העולות ממעשים אלה" (חדשות חוק ומשפט)