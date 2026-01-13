"ראיתי זאת במו עיניי - הם ירו ישירות לעבר שורות המפגינים, ואנשים נפלו במקום שבו עמדו", כך מתאר אמיד, איש קהילה איראני בשנות ה-40 לחייו, את המראות הקשים בעיר קטנה בדרום איראן. עדותו של אמיד היא אחת מתוך שורה של עדויות קשות המצטברות בימים האחרונים, החושפות את ממדי הדיכוי האלים של המשטר נגד המפגינים. לדבריו, כוחות הביטחון עשו שימוש ברובי סער מסוג קלצ'ניקוב נגד אזרחים לא חמושים: "אנו נלחמים במשטר אכזרי בידיים ריקות".

הדברים הובאו בכתבת BBC, למרות חסימת האינטרנט ולמרות הניתוק של איראן מהעולם החיצון בימים האחרונים.

בטהראן, תיארה צעירה מקומית את יום שישי האחרון כ"יום הדין". לדבריה, לאחר שהמפגינים מילאו גם שכונות מרוחקות בבירה, פתחו כוחות הביטחון במסע הרג חסר תקדים. "ביום שישי, כוחות הביטחון רק הרגו והרגו והרגו. לראות זאת במו עיניי גרם לי להרגיש כל כך רע עד שאיבדתי לחלוטין את המורל. יום שישי היה יום דמים", אמרה. היא הוסיפה כי המצב ברחובות דמה לשדה קרב לא שוויוני: "במלחמה, לשני הצדדים יש נשק. כאן, אנשים רק קוראים קריאות ונהרגים. זו מלחמה חד-צדדית".

העדויות הקשות ביותר מגיעות ממתקני הקבורה ובתי החולים. עובד בבית עלמין בעיר משהד סיפר כי לפני זריחת השמש ביום שישי הובאו למקום בין 180 ל-200 גופות של מפגינים, כולם עם פגיעות ראש קשות, ונקברו באופן מיידי. בעיר רשת, מקורות רפואיים דיווחו כי כוחות הביטחון דרשו מהמשפחות תשלום עבור "מחיר הקליעים" שבהם נורו יקיריהן, כתנאי לשחרור הגופות מהמורג. צוותים רפואיים בערים שונות העידו כי בתי החולים הוצפו בפצועים וכי גופות נראו "נערמות אחת על השנייה" במתקנים הרפואיים.

בעיר פארדיס, ממערב לטהראן, תיארו עדי ראייה מתקפה פתאומית של אנשי יחידת הבסיג' רכובים על אופנועים, שפתחו באש חיה לעבר הקהל. על פי העדויות, רכבים אזרחיים נכנסו לסמטאות ויושביהם ירו לעבר אנשים שכלל לא השתתפו במחאה. "שניים או שלושה אנשים נהרגו בכל סמטה", העיד אחד התושבים. סרטונים שהגיעו מהמרכז לרפואה משפטית בטהראן תומכים בעדויות אלו, כשהם מציגים משאיות פורקות גופות ועשרות שקיות שחורות המונחות במחסנים וברחובות הסמוכים.

דיכוי זה התרחש במקביל להצהרתו של המנהיג העליון עלי חמינאי כי "הרפובליקה האסלאמית לא תיסוג". בעקבות הקטל, הביע מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש זעזוע עמוק ואמר כי הוא "מזועזע מהדיווחים על אלימות ושימוש מופרז בכוח מצד הרשויות האיראניות נגד מפגינים שהובילו להרוגים ופצועים בימים האחרונים". בעוד המשטר האיראני טוען כי נהרגו 100 מאנשי כוחות הביטחון ומאשים גורמים זרים בטרור, ארגוני זכויות אדם מעריכים כי לפחות 648 מפגינים נרצחו, אם כי עדי הראייה בשטח מעריכים כי המספר גבוה בהרבה.

ב'איראן אינטרנשיונל' דווח הבוקר כי מספר ההרוגים עומד על 12,000, בעוד רויטרס דיווחה מפי בכיר במשטר על 2,000 הרוגים.