הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: נשאר עולה אחד בשמחת תורה - האם צריך להתחיל מתחילת 'וזאת הברכה'? • צפו (יהדות)
בשיעורו על פרשת וזאת הברכה וחג שמחת תורה, תוהה הרב אברהם יוסף שוורץ, האם אנו מציינים את קבלת הלוחות השניות, באיזה חג? | וגם: מה הסיבה שבחג הפסח לא הצטווינו על השמחה, ובחג השבועות הצטווינו פעם אחת, ואילו בחג הסוכות הצטווינו שלוש פעמים? | צפו בשיעור (יהדות)
בשיעורו על פרשת וזאת הברכה, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהם המניעים הגורמים לאדם לרצות להיות מזכה הרבים? אם כדברי המשנה במסכת אבות, מי שמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. כיצד משה רבינו חטא בחטא מי מריבה, וכי הוא לא היה ממזכי הרבים? • צפו בשיעור (יהדות)
אריה ברונר בפינתו השבועית מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת וזאת הברכה "שמחת תורה" בהתייחסות למעלתו של משה איש האלוקים אשר ברך את בני ישראל לפני מותו בזכות התורה הקדושה. לסיום, מבצע ברונר את "ריבונו של עולם" של MBD (יהדות)