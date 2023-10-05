לילית איננה רק עוד שם בפנתיאון המפלצות. היא דמות מורכבת שמופיעה בספרי קבלה כ"אשתו של ס"מ המסכנת את הילודים" | לכך לא ייפלא שמעטים יעזו לבקר במקום המכונה "מעיין לילית" | התחושות הללו מתחזקות לנוכח העובדה שהמעיין נובע מתוך מערת קבורה עתיקה... | המלצת טיול לבין הזמנים (תיירות)
ליד קיבוץ 'עין השופט' מסתתר 'בית המכשפה' | אי שם במצוק המשקיף לנחל צין, מצויות שתי מערות ענקיות שלאף אחד אין מושג בשביל מה נבנו - מי נמלט מהם? | ב'מערת האימה' התגלו שלדיהם של 40 גברים, נשים וילדים | ואי אפשר בלי 'סיבוב המוות' במצוקי דרגות | ישראל שפירא עם הפרק האחרון במסע הנועז אל המקומות הכי מפחידים בישראל | פרק ד' (מעניין)