אירוע חריג בנתיב הטיסה מוורשה לנתב"ג: טייס חברת "אלקטרה" לחץ בטעות על כפתור שהפעיל התרעת חטיפה, מה שהוביל להזנקה מיידית של מטוסי קרב והסטת המטוס לקפריסין. לאחר שהטייס הבהיר כי מדובר בטעות אנוש, הוחלט להפנותו לסופיה (תעופה)
האקרים השתלטו בשעות הבוקר (ראשון) על מערכות כריזה במספר גני ילדים, והשמיעו בהן שירי תמיכה בטרור, הודעות בערבית והתרעת צבע אדום, בהודעות נאמר בין היתר: "צבא מוחמד מגיע" | במקביל, עשרות אלפי מסרוני הפחדה נשלחו לאזרחים, תוך ניצול מאגר מידע שהיה ברשות אותה החברה | קבוצת האקרים איראנית בשם Handala קיבלה אחריות למעשים (בארץ)