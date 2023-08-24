בעולם שבו בני אדם חשבו שהם גילו כבר את כל סודות הטבע, מסתתר סוד מרתק שממתין לפתרון כבר אלפיים שנה | מאריסטו ועד חוקרים בני זמנינו, כולם ניסו, וכולם הרימו ידיים, הסוד ממשיך לחמוק להם, עטוף בערפל האוקיינוס | עולם הנדידה של הצלופח האירופי סיקרן ומסעיר את האנושות | הצטרפו למסע מרתק, 600 מטר מתחת למים, אל אחד מפלאי הבריאה הבלתי נתפסים של עולם הדממה (מגזין כיכר)
'משולש ברמודה' הוא כינוי לאזור גאוגרפי באוקיינוס האטלנטי בין שלוש מדינות, בהן ארה"ב והוא מלא בסיפורי מסתורין על היעלמויות ומקרי מוות בלתי מוסברים | הסיפור על המצפן שהפסיק לעבוד ועל עשרות בני אדם שקיפחו את חייהם ב'משולש השטן' | וגם: האם רש"י הכיר ברוח קדשו את המשולש? (בעולם)