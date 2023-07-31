קהל רב נטל חלק אמש בשמחת נישואי נין האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, נכד לבנו הגה"צ רבי אהרן קאהן, ראש הישיבה דשם, החתן בן להרב משה נתן נטע למברגר, בן אב"ד מאקאווא אלעד זצ"ל, עב"ג הכלה בת הרב יוסף הירשמן, בן הגה"ח ר' בן ציון הירשמן, חתן האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל, וחתן הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצן, רב קריית הבעל שם טוב בפתח תקווה | השמחה הגדולה נחגגה באודיטוריום העירוני בבני ברק (חסידים)
בחורי הישיבות בקייטנות, הברכה של הח"כ לרגל בין הזמנים, החגיגה הגדולה בדושינסקיא, הבלגן המוניציפלי באשדוד, הביקור המפתיע של ראש המועצה ה'מזרוחניק' אצל ראש הישיבה בבני ברק, מפת החופים הנפרדים והאסון בצרפת | צפו בתוכנית (מעייריב)