בכל אירוע משמח שיש לנו; ברית, קידוש, בר מצווה, אירוסין, חתונה, סיום או חנוכת הבית, תמיד יגיע הרגע בו יוגש לשולחן בקבוק 'משקה' ויושקו הכוסות תוך ברכת 'לחיים' | לרגל החודש שמרבים בו בשמחה וטרם ימי הפורים, בהם נשפך היין כמים, יצאנו לתור אחר המקורות ביהדות למנהג החגיגי - ויש הרבה כאלה (מגזין)
עולם האלכוהול מלא באגדות, מעשיות, סיפורים ומיתוסים שעוברים מדור לדור. בערב חג הפורים שמרבים בו בשתיית משקאות אלכוהוליים עד דלא ידע, יצאנו לבדוק את האמת מאחורי שורת מיתוסים שנפוצו על אלכוהול | האם מסוכן לערבב בין סוגי אלכוהול? האם אלכוהול באמת מחמם? האם הקאה אכן מורידה את האלכוהול? | וגם: מדריך לשתייה נכונה ומונעת נזקים (מגזין, פורים)