מחאה ספונטנית התקיימה אתמול (שלישי) בהר המנוחות בירושלים, בעקבות התקדמות עבודות חפירת מנהרות קבורה תת-קרקעיות, הנבנות מתחת לחלקות הקבורה הקיימות | בקרב חלק מציבור היישוב הישן גוברת ההתנגדות לקבורה במנהרות, תוך דרישה להמשיך בקבורת שדה רגילה | לפי ההערכות המאבק צפוי להחריף בתקופה הקרובה (חרדים)
בועדת הפנים בראשות ח"כ יעקב אשר, נערך היום דיון סוער בנוגע לקבורת שדה | אשר: קיבלתי המון פניות מציבור שאינו דתי שמעוניין בקבורת שדה. זה צורך הלכתי, מוסרי ורגשי. על המדינה לאפשר לכל אדם להיקבר בצורה שמתאימה למסורת שלו" (חדשות)