איך נראית הארוחה של מיליארדר? שף היוקרה הצרפתי פרנסואה סאווין, פותח חלון לעולם שבו מסוקים מחליפים מוניות, מים מפיג’י הם חובה, ודרישות כמו “אריות במסיבה” הן עניין שבשגרה | אחרי קריירה מפרכת במטבחי מישלן, הוא מצא את מקומו מאחורי הקלעים של העשירים ביותר - שם הכסף לא נגמר, אבל השפיות לפעמים כן (מגזין כיכר)
השף אוראל בראל יצא למיזם ביחד עם הבעלים של המותג 'וול-דאן' ומסעדת אנטריקוט, שמעון אסרף. המיזם יצא לדרך לאור ביקוש רב של לקוחות שנחשפו למתכונים הייחודים שמציג השף בראל מידי שבוע. מתכונים לשבת לחג לאירוע או לסתם יום שבא לכם לפנק את עצמכם (אוכל)