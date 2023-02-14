סיפורו של הרופא הצרפתי שסחף אלפים למעמדי הישועות שלו | המים הממוגנטים והכוח המסתורי בתוך עמודי הנחושת | כוחו של המוח האנושי, אוטוסוגסטיה ואמונה עצמית | 7 הסברים לכך שהפלא קורה למרות שהמוצר חסר משמעות ואיך אפשר לגלות את זה | תחילתה של היפנוזה אנושית וגילוי המדע (פסיכולוגיה)
מעל ל-13 שנה מזניח משרד הבריאות את התחום ולא עושה סדר. התוצאה: התחום פרוץ, השרלטנים מרובים והציבור נפגע • מה זה כירופרקטיקה, מה היעילות שלה ומדוע רופאים שולחים מטופלים? • וגם, אם החלטתם ללכת מה אתם חייבים לדעת ומה לדרוש (הכלכלית)