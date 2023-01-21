שמונה חשודים, בהם קטינים, נעצרו הבוקר בתום חקירה סמויה של ימ"ר צפון בחשד למעורבות ברצח ואיל סעאידה בן ה-22 באום אל-גנם. מחקירת המשטרה עולה כי סעאידה ז"ל נפגע מכדור תועה בעת שקנה לחם במאפיה בתום צום הרמדאן, וכי הרקע למעשה הוא סכסוך שהחל בין תלמידים בבית ספר; המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של החשודים בבית המשפט (בארץ)
ילדה בת שבע נפצעה בשבת בצהריים מירי תועה שהגיע מכיוון מחנה פליטים שועפט | האם סיפרה: "כל הבית שלנו התמלא ברסיסים, והקליע התסובב בבית, הילדה ניצלה בנס | המשטרה פשטה על מחנה הפליטים כדי לעצור חשודים (חדשות)