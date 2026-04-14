האלימות בחברה הערבית: בתום חקירה סמויה ומאומצת של היחידה המרכזית במחוז צפון במשטרת ישראל, נעצרו הבוקר (שלישי) שמונה חשודים, בהם מספר קטינים, בחשד למעורבות ברצח הצעיר ואיל סעאידה, תושב אום אל-גנם - מועצה מקומית בדואית בצפון הארץ.

המקרה, שהסעיר את האזור כולו, התרחש לפני כמעט חודשיים בערב ה-23 בפברואר, מיד לאחר צאת צום הרמדאן. סעאידה, צעיר בן 22 בסך הכל, יצא מביתו לקניית לחם טרי עבור משפחתו במאפיה מקומית, אך מצא את מותו בנסיבות טרגיות ומטלטלות. הדיווח הראשוני התקבל במוקד 100 של המשטרה בשעות הערב, מיד עם סיום הצום, אז דווח על ירי שבוצע לעבר מבנה המאפיה באום אל-גנם. כוחות הצלה שהוזעקו למקום מצאו את סעאידה כשהוא סובל מפציעות ירי קשות מאוד לאחר שנפגע בעודו עומד מחוץ למבנה. הוא פונה במהירות לבית החולים תוך מאמצי החייאה, אך שם נאלצו הרופאים להרים ידיים ולקבוע את מותו. מותו של הצעיר עורר גל של כאב וזעזוע, במיוחד נוכח העובדה שנרצח ברגע של חסד משפחתי לאחר יום צום. עם קבלת הדיווח הגיעו לזירה כוחות גדולים של משטרת ישראל בליווי מעבדה ניידת לזיהוי פלילי. בתום הערכת מצב דחופה שנערכה בשטח על ידי בכירי המחוז, הוחלט להטיל את מלאכת החקירה המורכבת על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז צפון, המתמחה בפיענוח פשיעה חמורה ומקרי רצח. החוקרים החלו באיסוף קפדני של ממצאים פורנזיים בזירה, סריקת מצלמות אבטחה וגביית עדויות ראשוניות, תוך שהם מנסים להתחקות אחר עקבות היורים שנמלטו מהמקום בחסות החשיכה.

במהלך השבועות שחלפו מאז הרצח, התנהלה החקירה תחת מעטה סודיות. חוקרי הימ"ר הפעילו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ושיטות חקירה מגוונות כדי לחשוף את זהות המעורבים ואת המניע שעומד מאחורי המעשה הנפשע. ככל שהתקדמה החקירה, החל להתבהר מצב דברים עגום ומקומם במיוחד: הרקע לאירוע הירי הקטלני הוא ככל הנראה סכסוך פעוט שהחל בתוך כותלי בית ספר מקומי, והסלים בצורה חסרת פרופורציות לכדי אירוע של שימוש בנשק חם בלב ריכוז אוכלוסייה.

על פי הממצאים שנאספו עד כה, עולה החשד המרכזי כי הנרצח כלל לא היה היעד המתוכנן לפגיעה. החשודים, כך על פי החשד, הגיעו למקום כדי לבצע ירי לעבר המבנה או לעבר גורמים אחרים עמם היו מסוכסכים, וסעאידה, שעמד במקום בטעות ובמקרה, נפגע מכדור תועה שפילח את האוויר.

הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של הפרשה, פשטו עשרות שוטרים ולוחמים על בתיהם של שמונת החשודים וביצעו את מעצרם. המשטרה רואה בחומרה רבה את העובדה שסכסוך בית ספרי הוביל לתוצאה קטלנית כל כך, ומצהירה כי תפעל ביד קשה נגד כל מי שנוטל חלק בפעילות אלימה המסכנת את שלום הציבור.

במהלך היום, ובהתאם להתפתחויות בחקירה, צפויה היחידה החוקרת להביא את שמונת החשודים בפני בית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של המעורבים לצורך המשך פעולות החקירה הנדרשות, במטרה לגבש תשתית ראייתית מוצקה שתאפשר להגיש נגדם כתבי אישום חמורים בגין מעורבותם ברצח. התיעוד מפעילות השוטרים הבוקר הופץ על ידי דוברות המשטרה, כחלק מהמאמץ להגביר את ההרתעה ולהראות את נחישות האכיפה אל מול הפשיעה הגואה.