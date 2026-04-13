רגעי הפריצה לבית ( צילום: דוברות המשטרה )

כתב אישום הוגש נגד תושב כפר כנא כבן 26, לאחר שבלשי המחוז הצפוני ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב חשפו אקדח שהוחבא בתוך שידה הצמודה למיטתו בחדר השינה. כך נמסר היום (שני).

המעצר והגשת כתב האישום הם חלק מפעילות נרחבת של משטרת ישראל נגד תופעת הנשק הבלתי חוקי והפשיעה האלימה, במסגרתה פועלים הכוחות באופן גלוי וסמוי כדי לסכל אירועי ירי ולעצור חשודים "על חם". האירוע התרחש בסוף חודש מרץ, אז הגיעו השוטרים ליישוב כפר כנא מצוידים בצו חיפוש משפטי. הגעת הכוחות הגיעה בעקבות אינדיקציה מודיעינית ממוקדת על החזקת אמצעי לחימה במבנה. על פי הודעת המשטרה, השוטרים המתינו כחצי שעה לאחר שפנו אל החשוד כדי שיפתח את המקום מרצונו, אולם משזה לא קרה, נאלצו הכוחות לפרוץ אל הדירה בנוכחות בני משפחתו של הצעיר ולהתחיל בסריקות קפדניות בחדרי הבית. תיעוד מרגעי הפריצה לבית מתפרסם בכתבה זו. במהלך החיפוש בחדר השינה, ניגשו השוטרים אל שידה הממוקמת סמוך למיטה, ושם גילו את האקדח כשהוא מוסתר בניגוד לחוק. החשוד נעצר בו במקום והועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט בהתאם להתקדמות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית נגדו.

האקדח שנמצא ליד מיטתו ( צילום: דוברות המשטרה )

עם סיום מלאכת החקירה, הגישה שלוחת התביעות של משטרת נצרת כתב אישום לבית משפט השלום בנוף הגליל. לצד כתב האישום, ביקשה המשטרה מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, נוכח המסוכנות הנשקפת מהחזקת נשק חם.

במשטרה מציינים כי המאבק בנשק הבלתי חוקי נמצא בראש סדר העדיפויות המבצעי, במיוחד באזור הצפון. נתונים שנחשפו עם הגשת כתב האישום מלמדים כי מתחילת השנה הנוכחית נתפסו במחוז הצפוני בלבד למעלה מ-310 אמצעי לחימה שונים, וסוכלו מספר חוליות חמושות שתכננו לבצע פיגועים פליליים או אירועי אלימות. הכוחות ממשיכים לפעול בנחישות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ומודיעיניים כדי להוציא את הנשק מהרחובות ולשמור על ביטחון הציבור.