ההתפתחות בחקירת פרשת אביתר אזרזר: החשד - חטפו ורצחו אותו

פרטים חדשים התגלו היום (שני) בפרשת רצח הבחור אביתר אזרזר ז"ל מבני ברק, שגופתו נמצאה בשנת 2019 בתוך בור באזור צומת מורשה. על פי דיווח של ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, קיים חשד לחטיפה ולרצח בכוונה תחילה, ושלושה חשודים נעצרו במסגרת החקירה המתמשכת.
אחד החשודים שנעצרו, בן 32 מבני ברק, מסר בעבר עדות במסגרת החקירה ושוחרר. כעת, לאחר שנעצר מחדש, הוא בחר לשמור על זכות השתיקה בטענה כי "אין לי אמון במשטרה". מעצרו הוארך בשבוע, והמשטרה צפויה לבקש בהמשך את הארכת מעצרם של שני החשודים הנוספים.
על פי החשד, שלושת החשודים פעלו יחד בתכנון ובביצוע הרצח. אחד מהם מרצה כיום עונש של 24 שנות מאסר בגין רצח מיכאל מילר, שחוסל במלון בתל אביב. החוקרים סבורים כי השלושה חטפו את אזרזר ז"ל ורצחו אותו, אך פרטי החקירה המדויקים נשמרים בסודיות מוחלטת.
כזכור, הפרשה המזעזעה החלה בסוף שנת 2019, כאשר נעלמו עקבותיו של אביתר ז"ל, בן 18, צעיר ממשפחה חרדית מוכרת בשכונת רמות בירושלים שהתגורר באותה תקופה בבני ברק. במשך כשלושה שבועות נערכו חיפושים נרחבים, כאשר משפחתו ואביו הרב אליהו אזרזר, ראש ישיבת 'דעת חכמה', פנו בקריאות נרגשות לציבור ולחבריו מהישיבות בניסיון לאתר כל קצה חוט.
התקווה להשיבו בחיים נגוזה ב-27 בדצמבר 2019, בערב שבת זאת חנוכה, כאשר גופתו נמצאה בתוך בור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה ובית העלמין ברמת השרון. על הגופה נמצאו סימני אלימות, והממצאים הקשים הלמו את הציבור החרדי כולו.
במשפחה מסרו אז כי אביתר ז"ל "נלקח ממשפחתו האוהבת על ידי אינשי דלא מעלי... ודי למבין". מסע הלווייה התקיים ללא הספדים בשל ימי החנוכה והעובדה שמדובר היה בראש חודש, והוא נטמן בהר המנוחות בירושלים בהשתתפות בני משפחתו וחבריו.
במסגרת החקירה המנוהלת ביחידה המרכזית של מחוז תל אביב במשטרה, נעשו מגוון פעולות חקירה ומאמצים רבים במטרה לפענח את התיק ולהגיע לחקר האמת. על החקירה הוטל צו איסור פרסום חמור, שהוארך פעמים רבות - לאחרונה למשך 180 ימים, בצעד שנחשב לחריג בשל אורך הזמן.
יצוין כי כשלושה שבועות לפני מציאת הגופה, התקבל דיווח במשטרה על שמיעת קולות ירי באזור צומת מורשה, אך בדיקה שנערכה לא העלתה ממצאים. כעת, במסגרת החקירה המחודשת, נבדק גם הפרט הזה כחלק מניסיון לשחזר את שרשרת האירועים.
