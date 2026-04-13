ההתפתחות בחקירת פרשת אביתר אזרזר: החשד - חטפו ורצחו אותו

פרטים חדשים התגלו היום (שני) בפרשת רצח הבחור אביתר אזרזר ז"ל מבני ברק, שגופתו נמצאה בשנת 2019 בתוך בור באזור צומת מורשה. על פי דיווח של ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, קיים חשד לחטיפה ולרצח בכוונה תחילה, ושלושה חשודים נעצרו במסגרת החקירה המתמשכת.

אחד החשודים שנעצרו, בן 32 מבני ברק, מסר בעבר עדות במסגרת החקירה ושוחרר. כעת, לאחר שנעצר מחדש, הוא בחר לשמור על זכות השתיקה בטענה כי "אין לי אמון במשטרה". מעצרו הוארך בשבוע, והמשטרה צפויה לבקש בהמשך את הארכת מעצרם של שני החשודים הנוספים.

על פי החשד, שלושת החשודים פעלו יחד בתכנון ובביצוע הרצח. אחד מהם מרצה כיום עונש של 24 שנות מאסר בגין רצח מיכאל מילר, שחוסל במלון בתל אביב. החוקרים סבורים כי השלושה חטפו את אזרזר ז"ל ורצחו אותו, אך פרטי החקירה המדויקים נשמרים בסודיות מוחלטת.

כזכור, הפרשה המזעזעה החלה בסוף שנת 2019, כאשר נעלמו עקבותיו של אביתר ז"ל, בן 18, צעיר ממשפחה חרדית מוכרת בשכונת רמות בירושלים שהתגורר באותה תקופה בבני ברק. במשך כשלושה שבועות נערכו חיפושים נרחבים, כאשר משפחתו ואביו הרב אליהו אזרזר, ראש ישיבת 'דעת חכמה', פנו בקריאות נרגשות לציבור ולחבריו מהישיבות בניסיון לאתר כל קצה חוט.