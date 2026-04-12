סערה פוליטית התעוררה סביב הצטרפותה של מנכ"לית משרד התחבורה לשעבר, קרן טרנר, לשורות מפלגתו העתידית של נפתלי בנט.

על רקע הסערה, השרה עידית סילמן פרסמה פוסט נוקב שבו תקפה את מי שהיה שותפה הפוליטי בעבר. "היית מנהיג הציונות הדתית ומנכ״ל מועצת יש״ע, וכעת הפכת לקפלניסט פעיל של אחים לנשק, הסרבנים ושונאי היהדות", טענה השרה.

לדברי סילמן, המהלכים האחרונים של בנט, ובהם שיבוץ דמויות המזוהות עם גורמים ליברליים או פקידותיים בכירים, הם שלב מקדים לחיבור פוליטי שנוי במחלוקת. לדבריה, "זה כמובן בילד אפ לשותפות עם הרשימה הערבית המשותפת".

סילמן סיכמה: "איך התדרדרת כך? כי כשאין ערכים, אין בלמים".

כזכור, בנט חשף הבוקר (ראשון) שתי דמויות שיהיו ברשימה שלו לכנסת הבאה. מדובר בקרן טרנר, שהייתה בעבר מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה, ובלירן אבישר בן חורין, שהייתה מנכ"לית משרד התקשורת.

טרנר הייתה מנכ"לית משרד האוצר תחת ישראל כ"ץ בממשלה ה-35, והתפטרה לאחר כשלושה חודשים מהתפקיד. אחרי שהתפטרה טענה כי "נחצו כל כך הרבה קווים אדומים, שאני לא יודעת אם אי פעם כבר נוכל להחזיר את הגלגל אחורה. קרו דברים שבחיים לא חשבנו שיקרו".