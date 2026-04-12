כיכר השבת
ביקורת נוקבת

"אין בלמים, הוא נהיה קפלניסט": המינוי של בנט עורר סערה פוליטית

סערה פוליטית התעוררה סביב הצטרפותה של מנכ"לית משרד התחבורה לשעבר, קרן טרנר, לשורות מפלגתו העתידית של נפתלי בנט | "איך התדרדרת כך? כשאין ערכים, אין בלמים", טענה השרה עידית סילמן (בארץ)

קרן טרנר, נפתלי בנט ולירן אבישר בן חורין (צילום: טל גבעוני)

על רקע הסערה, השרה עידית סילמן פרסמה פוסט נוקב שבו תקפה את מי שהיה שותפה הפוליטי בעבר. "היית מנהיג הציונות הדתית ומנכ״ל מועצת יש״ע, וכעת הפכת לקפלניסט פעיל של אחים לנשק, הסרבנים ושונאי היהדות", טענה השרה.

לדברי סילמן, המהלכים האחרונים של בנט, ובהם שיבוץ דמויות המזוהות עם גורמים ליברליים או פקידותיים בכירים, הם שלב מקדים לחיבור פוליטי שנוי במחלוקת. לדבריה, "זה כמובן בילד אפ לשותפות עם הרשימה הערבית המשותפת".

סילמן סיכמה: "איך התדרדרת כך? כי כשאין ערכים, אין בלמים".

כזכור, בנט חשף הבוקר (ראשון) שתי דמויות שיהיו ברשימה שלו לכנסת הבאה. מדובר בקרן טרנר, שהייתה בעבר מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה, ובלירן אבישר בן חורין, שהייתה מנכ"לית משרד התקשורת.

טרנר הייתה מנכ"לית משרד האוצר תחת ישראל כ"ץ בממשלה ה-35, והתפטרה לאחר כשלושה חודשים מהתפקיד. אחרי שהתפטרה טענה כי "נחצו כל כך הרבה קווים אדומים, שאני לא יודעת אם אי פעם כבר נוכל להחזיר את הגלגל אחורה. קרו דברים שבחיים לא חשבנו שיקרו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר