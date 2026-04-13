נכנעה ללחץ השמאל? השחקנית המוכרת הודיעה: "לא אדליק משואה"

השחקנית חנה לסלאו ( צילום מסך מתוך אתר סרוגים )

השחקנית חנה לסלאו הודיעה הערב (שני) באופן רשמי למרכז ההסברה כי החליטה שלא להשיא משואה בערב יום העצמאות הקרוב. ההחלטה הגיעה לאחר גל ביקורת שספגה בעקבות הבחירה בה כאחת ממדליקות המשואות.

"אינני יכולה להדליק את המשואה - טכנית לא מתאפשר לי מאחר ואני מחויבת לתפקידי במחזמר 'מצחיקונת' ונפשית הורים שכולים כותבים לי וזה קשה לי מאוד", כתבה לסלאו בהודעתה. "תודה על הבחירה והכבוד", הוסיפה. מוועדת המשואות נמסר בתגובה: "חנה לסלאו הודיעה לוועדת משיאי המשואות כי היא מוותרת על הזכות להשיא משואה. הוועדה מכבדת את החלטתה". מי יחליף את לסלאו בטקס? אז מכיוון שנסגרה רשימת משיאי המשואות - לא ייבחר לה אף מחליף. מוועדת המשואות הבהירו כי "בשל ההמלצות הרבות, שמגיעות אל הוועדה, נבקש להבהיר, שהוועדה סיימה עבודתה. השנה ישיאו משואות בטקס 14 משיאות ומשיאים".

טקסי יום העצמאות ( צילום: מאיר אלפסי, כיכר השבת )

גל ביקורת בעקבות הבחירה

יצוין כי בשבועות האחרונים התפרסמו ראיונות עם לסלאו בהם סיפרה על הקשר שלה ליהדות. "אני אומרת 'מודה אני' כל בוקר, אשר יצר, קריאת שמע לפני השינה - אפילו את הגרסה הארוכה", סיפרה בראיון לאתר 'סרוגים'. "אני יהודייה, גדלתי בבית עם שורשים דתיים, אני די חסה על אנשים שאין להם שום אמונה".

עם זאת, הבחירה בה עוררה ביקורת בקרב חלקים מהציבור, במיוחד בעקבות עמדותיה הפוליטיות. הלחץ הציבורי, יחד עם המחויבות והפניות מהורים שכולים, הובילו בסופו של דבר להחלטתה לוותר על הכבוד.

שרה נתניהו. אילוסטרציה ( צילום: Marc Israel Sellem/POOL )

גם שרה נתניהו ויתרה

כזכור, גם שרה נתניהו הודיעה לאחרונה למרות שלא נבחרה באופן רשמי, כי מוותרת על הדלקת משואה. "בעת הזאת, כאשר מדינת ישראל נמצאת במלחמת קיום ובימים היסטוריים מול איראן, המשואה ראויה להיות לאזרחי מדינת ישראל המופלאים", הבהירה רעיית ראש הממשלה.

בנוסף, השרה מירי רגב הודיעה כי הדיין הרב אברהם זרביב נבחר להשיא משואה בטקס, בשל פעילותו התורנית והחינוכית לצד שירותו הצבאי הפעיל במילואים.