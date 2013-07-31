ועדות קבלה

ועדות הקבלה בישובים הדתיים הופכות להיות הזויות. אחרי שאתם מוסרים להם את כל הפרטים על חייכם ועל קרוביכם, כולל וויתור על סודיות רפואית וסוציאלית. הם עוברים לשאלות על מאורעות חשובים שקרו בחייכם ועל תחביבים ודורשים מכם לבוא לשבת אירוח. אחרי כל המבדקים האלה יתברר שאתה לא ברמה דתית המתאימה לקהילה. כל זה בשביל לשכור קראוון?
ההתגייסות הטוטאלית שלכם כנגד יואב ללום מרתיחה אותי. זה נכון שהוא לא מציית לרבנים (שלנו, לשלו הוא מסתבר דווקא כן מציית), אבל גם מנהלי המוסדות שלנו לא בדיוק מצייתים להוראות הרבנים. אל תתנדבו לצאת בכל הכוח מולו. החלשתו של ללום – היא חיזוק עצום ל´ועדות הקבלה´. לתת להם כוח, פירושו לחפור את קבריכם - במו ידיכם. הגולש יצחק פרידמן קורא לאשכנזים להירגע (דעות)