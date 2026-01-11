בעוד שרובנו גולשים בוויקיפדיה כדי לדלות מידע מהיר, בריאן הנדרסון מקדיש את חייו לתיקון "עוול" לשוני קטן אך עקבי | עם למעלה מ-50,000 עריכות ומניפסט מנומק של אלפי מילים, הוא הפך ל"גמד הוויקי" המפורסם בעולם| סיפור על פדנטיות יוצאת דופן, עקביות סיזיפית והשאלה הגדולה: האם אדם אחד באמת יכול להציל את השפה? (מעניין)
מלחמת הגיור: עורך "יתד נאמן" רצה להתפלל שחרית בבית הכנסת בבית-וגן, ונתקל באברך ספרדי זועם שקרא לו לעזוב. גרוסמן הגיע להתפלל שחרית בבית-הכנסת, ובמהלך התפילה זיהה אחד הנוכחים אותו והחל לקרוא קריאות בגנותו בעקבות המלחמה, לטענתו, שמוביל גרוסמן מעל דפי הגיליון, בין היתר גם בנשיא מועצת חכמי התורה