במרחבי הרשת האינסופיים של ויקיפדיה, הרחק מאור הזרקורים של הערכים הפוליטיים הסוערים או הביוגרפיות של ידוענים, פועל זן מיוחד של עורכים המכונים "גמדי ויקי" (WikiGnomes). אלו הם אנשים שאינם כותבים ערכים חדשים או מנהלים קרבות אידיאולוגיים; הם פועלים בשקט, מאחורי הקלעים, מתקנים תקלדות (טעויות מקלדת), מעדכנים קישורים שבורים ומסדרים את המקורות. אבל גם בקרב קהילת ה"גמדים" המסורה, שמו של בריאן הנדרסון - הידוע בכינויו "Giraffedata" - נאמר ביראת כבוד מהולה בפליאה.

הנדרסון אינו סתם עורך. הוא איש עם משימה. כבר למעלה מעשור שהוא מנהל מלחמה עיקשת, יומיומית וכמעט בודדה נגד אויב אחד ספציפי: הביטוי האנגלי "comprised of".

האויב שבפנים

עבור הקורא הממוצע, הביטוי "comprised of" (מורכב מ-) נשמע תקין לחלוטין. אלא שעבור הנדרסון, מדובר בשיבוש לשוני צורם שנובע מבלבול בין המילים comprise ל-compose. לשיטתו, השלם "מכיל" (comprises) את חלקיו, והחלקים "מרכיבים" (compose) את השלם. הצירוף "comprised of" הוא מבחינתו יצור כלאיים לשוני שאין לו מקום באנציקלופדיה המכבדת את עצמה.

המספרים מאחורי המאבק הזה מעוררי השתאות. הנדרסון ביצע עד היום למעלה מ-50,000 עריכות בוויקיפדיה. כמעט כולן, ללא יוצא מן הכלל, הוקדשו להסרת הביטוי השנוא עליו והחלפתו בחלופות ראויות כמו "composed of" או "consists of".

המכונה בשירות השפה

סדר היום של הנדרסון נראה כאילו היה מסדר צבאי. הוא פיתח תוכנה מיוחדת הסורקת את ויקיפדיה בכל שבוע ומאתרת מופעים חדשים של הביטוי. בכל יום ראשון בערב, הוא מתיישב מול המחשב ועובר על הרשימה. הוא לא מבצע תיקון אוטומטי - הוא בודק כל משפט ומשפט כדי לוודא שהתיקון אינו פוגע בהקשר או בציטוט ישיר. בקצב של כ-70 תיקונים בשבוע, הוא מבטיח שוויקיפדיה תישאר "נקייה" מהזיהום הדקדוקי הזה.

כשנשאל מדוע הוא משקיע כל כך הרבה מזמנו החופשי במשימה שנראית לרבים קטנונית, הנדרסון משיב בפשטות שמדובר בסוג של תחביב מרגיע. "זה כמו לפתור תשבץ או לסדר את הגינה", הוא מסביר. עבורו, הסדר הלשוני הוא השתקפות של סדר מחשבתי.

פדנטיות או שליחות?

הפעילות של הנדרסון מעוררת לא פעם ויכוחים סוערים בקרב קהילת הלשונאים. בלשנים "תיאוריים" (Descriptive) טוענים כי אם מיליוני אנשים משתמשים בביטוי, הוא הופך לחלק מהשפה ואין טעם להילחם בו. מנגד, הנדרסון מייצג את הגישה ה"פוסקנית" (Prescriptive), המאמינה שיש לשמור על חוקי השפה כדי למנוע את שחיקתה. וכך, כאילו היתה, להבדיל, וויקיפדיה ספר תורה והנדרסון סופר סת"ם חדור מטרה, מנפה הוא בכל שבוע עשרות שגיאות ללא לאות.

המורשת של ג'ירף-דאטה

למרות הביקורת, הנדרסון לא עוצר. הוא אף כתב דף הסבר בוויקיפדיה המונה כ-6,000 מילים, המפרט את כל הטיעונים הלוגיים וההיסטוריים נגד השימוש ב-"comprised of". הדף הזה הפך לאחד המסמכים המרתקים ביותר בתרבות הדיגיטלית, עדות ליכולת של אדם יחיד להשפיע על זרם המידע העולמי.

בסופו של יום, סיפורו של בריאן הנדרסון הוא תזכורת לכך שהאינטרנט אינו רק אלגוריתמים ובינה מלאכותית. הוא מורכב מבני אדם - חלקם מוזרים, חלקם עקשנים, אבל כולם יחד יוצרים את הפסיפס האנושי האדיר הזה. ובזמן שאתם קוראים את השורות האלו, סביר להניח שג'ירף-דאטה כבר מצא עוד משפט שגוי, מחק אותו בשקט, והפך את העולם לקצת יותר מדויק.