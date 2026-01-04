עורכי דין כשומרי סף: המהפכה במלחמה בטרור

תם העידן שבו עורכי דין יכלו להסתפק בניסוח חוזים ובדיקת טאבו: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה היום (ראשון) מסמך מקצועי מטלטל, המגדיר מחדש את גבולות האחריות המקצועית. המסמך חושף רשימת "דגלים אדומים" – סימני אזהרה קריטיים שנועדו למנוע מהמגזר המשפטי להפוך, מבלי דעת, לכלי שרת בידי ארגוני טרור ועבריינים בינלאומיים.

המצוד אחר ה"דגל האדום" ברשות מבהירים כי לא מדובר בחשד אוטומטי, אלא בצבירה של ראיות נסיבתיות. אם עורכי הדין ייתקלו בלקוחות עם פרופיל בעייתי, לוחות זמנים דחוקים באופן בלתי מוסבר, או הון שמקורו במיקומים גאוגרפיים "לוהטים" – הנורות האדומות חייבות להידלק. "עסקה עשויה להעלות חשד בשל גודלה, טבעה או אופן הוצאתה לפועל", מזהירים ברשות.

הנדל"ן והנאמנות: המלכודות שבדרך

המסמך צולל לעומק עסקאות הליבה של השוק הישראלי ומסמן את "אזורי המיקוש" העיקריים:

עסקאות נדל"ן: רכישת נכסים בסכומים חריגים או מבנה בעלות מורכב מדי.הקמת תאגידים: שימוש בעורכי דין להקמת חברות קש לצורך טשטוש עקבות הכסף.חשבונות נאמנות: ניצול החיסיון המשפטי להעברת כספים הרחק מעיני הרגולטור.

"שומרי הסף": החובה החדשה בשטח

בסיכום המסמך, הטון הופך לנחרץ עוד יותר. המדינה מטילה את מלוא כובד המשקל על כתפי עורכי הדין, ומבהירה כי הם כבר לא רק מייצגים – הם "שומרי סף" לכל דבר ועניין. החוק מחייב אותם כעת לבצע הליך "הכרת הלקוח" (KYC) קפדני וניהול סיכונים שחורג מעבר לניירת המשפטית היבשה.

"עורכי הדין חייבים להיות ערניים באופן שיטתי לחשש למימון טרור", נכתב במסמך. המטרה ברורה: למנוע ניצול לרעה של המקצוע למטרות עברייניות. הצעד הזה מצטרף לשורה של מהלכים רגולטוריים שמהדקים את החבל סביב צווארם של המלבינים, ומבהירים לעורכי הדין: חוסר ידיעה או עצימת עיניים כבר לא יהוו הגנה בבית המשפט.