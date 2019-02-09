החזית החרדית שהתגבשה למאבק משותף בגזירת הגיוס - נפרמת | לאחר שהעצרת הגדולה שתוכננה, שונמכה לעצרות בכל עיר ועיר - דליפת המכתב שאותו ניסחו ועליו חתמו גדולי ישראל הליטאיים, הובילה את 'אגודת ישראל' לבלום את קיומן של העצרות - מכמה סיבות | האם העצרות יתקיימו בכל-זאת? | כל הפרטים (חרדים)
ערב ראש חודש אדר, יתקיימו עצרות תפילה בכל רחבי הארץ לרפואת הרב יעקב חי יוסף. הרב ממשיך לעבור טיפולים קשים בשל המחלה שהתגלתה בגופו. בנו, עמרם יוסף אמר בשיחה עם 'כיכר השבת': "אבא עובר בימים אלו טיפולים קשים והמצב לא פשוט. הוא זקוק לרחמי שמיים מרובים" (חדשות)
הימים חולפים ואין עדיין שיפור משמעותי במצבו של מרן הרב יוסף-שלום אלישיב, והדאגה רבה. הערב, ליל שישי ייערכו עצרות תפילה לרפואתו במוקדים רבים. מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן הורה לראשי הישיבות והכוללים למסור לתלמידיהם כי עליהם להשתתף בעצרות. היום: "מי שברך" מרגש בחדרו של הרב אלישיב (חדשות)
"הזעיקו שמים והארץ" - תחת הכותרת הזו, יוצאים גדולי ישראל בקריאה לכל כלל ישראל, להשתתף ולקחת חלק בעצרות התפילה, שיתקיימו מחר, יום שלישי, באשמורת הבוקר. העצרת המרכזית תתקיים על-פני ככר השבת בירושלים, בהשתתפות רבבות. בבני ברק, העצרת המרכזית תתקיים על-פני רחוב הרב לנדא, פינת רחוב חזון איש (צילומים: סוכנות הידיעות "חדשות 24"
מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א הורה לערוך תפילת רבים ועצרת התעוררות לרפואתו של הראשון-לציון הרב מרדכי אליהו.
העצרת תיערך בכולל של הרב אליהו בירושלים. "זה המקום הכי מתאים - היות ושם הרב אליהו הרביץ תורה ברבים", נימק הגר"ח. לצד העצרת ייערכו עצרות נוספות ברחבי הארץ (חרדים)