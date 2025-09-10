פגישת גדולי ישראל האדמו"ר מגור והגרמ"ה הירש במעונו של הגר"ד לנדו | ארכיון ( צילום: שוקי לרר )

האם גם העצרות שתוכננו להיערך מחר, יום חמישי, בכל עיר ועיר נגד גזירת הגיוס בסכנת ביטול? נכון לשעת כתיבת שורות אלו, נראה שהחזית החרדית שהתגבשה נפרמת. 'כיכר השבת' עם כל הפרטים.

אתמול (שלישי) נחשף לראשונה ב'כיכר השבת' המכתב עליו חתמו גדולי ישראל הליטאיים, שקורא לקיים עצרת תפילה וזעקה בכל עיר ועיר. אמנם, גם במכתב של גדולי ישראל, העצרת הגדולה שתוכננה ליום חמישי הקרוב שונמכה לעצרות מקומיות בכל עיר ועיר, אך עדיין תוכננו עצרות יחסית גדולות בירושלים ובבני ברק ואף נשכרו לצורך כך מפיקים כדי שיפיקו את העצרות. בבתי גדולי ישראל, שם כתבו את המכתב, המתינו עם פרסום המכתב עד לחתימת כל מועצות גדולי וחכמי התורה, כפי שתואם מראש עם בתי כל הרבנים.

המכתב המלא

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', המכתב נוסח על ידי גדולי ישראל הליטאים שיזמו את העצרת ולאחר מכן עבר לעיון של שאר גדולי ישראל.

אלא שהמכתב המדובר דלף ופורסם לראשונה ב'כיכר השבת' עם חתימותיהם של הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש בלבד, כמה שעות לאחר מכן, פרסם יואלי ברים ב'חדשות 13' את אותו מכתב כאשר בתחתיתו מתנוססות החתימות של כל מועצות גדולי וחכמי התורה.

בסביבת 'אגודת ישראל' ובעיקר בחסידות גור, זעמו מאוד על דליפת המכתב ובעיקר זעמו שהוא פורסם ב'חדשות 13', כביכול מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל חתמה על המכתב.

גורם המעורה בפרטים מספר ל'כיכר השבת' כי "לאחר שהועבר אלינו הניסוח הראשוני ביקשנו להמתין עם הפרסום מכיוון שהיו לנו כמה תיקונים של גדולי האדמו"רים על המכתב וביקשנו להמתין כדי שהכל יהיה מתואם".

"אלא", מוסיף אותו גורם, "היה מי שבער בו להוציא את המכתב כדי לקבוע עובדות בשטח ולכן באגודת ישראל החליטו לקחת צעד אחורה ולהגיד שלא מתאים לעשות בחודש אלול עצרת כזו כפי שחשבו מהתחלה כמה וכמה גדולי ישראל, שהחליטו לבסוף להתיישר ולהסכים - אבל ברגע שנוצרה פרצה, הוחלט לנצל אותה ולהגיד שלא ראוי שבזמן מלחמה ופיגועים כה קשים ובפרט בזמן אלול לעשות כזו עצרת ברחובה של עיר".

אותו גורם מוסיף ומבהיר: "היו שינויים שרצו לעשות במכתב, כמו למשל שלא יכתבו שהמחאה היא רק על בני הישיבות אלא על כלל הציבור החרדי. כמו כן, רצו מספר אדמו"רים לכתוב שהמחאה היא לא רק נגד 'הערכאות' אלא מחאה נגד הממשלה ולכן ביקשו להמתין עם הפרסום".

כך או כך, גם ברגעים אלו עוד לא ברור אם יגיעו לפשרה בנושא והאם העצרות יתקיימו מחר או לא. כאן ב'כיכר השבת' נמשיך לעקוב ולעדכן.