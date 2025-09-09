בחודשים האחרונים עמלים ראשי ישיבות ועסקנים על עצרת מחאה ענקית כנגד השלטונות במחאה על הסנקציות נגד לומדי התורה והכוונה לכפות גיוס לצבא, העצרת שתוכננה תחילה בימי בין הזמנים תוכננה לחודש אלול, אך לידי 'כיכר השבת' הגיע בפרסום ראשון המכתב המלא שיתפרסם על ידי גדולי ישראל ובו הוראה לקיים עצרת מקומית בכל עיר ועיר ולא עצרת גדולה.

את העצרות בכל עיר ועיר מארגנים בשעות האחרונות ארגון 'עזרם ומגינם', יו״ר עזרם ומגינם הרב מנחם שפירא מקיים תיאומים אחרונים עם הנציגים החסידיים והספרדים.

המכתב אמור להתפרסם ככל הנראה מחר (רביעי), אך הוא הגיע הערב לידי 'כיכר השבת' וכעת אנו מפרסמים אותו בפעם הראשונה לכלל הציבור.

המכתב המלא

"עם ישראל נמצא בשעה קשה הן מבית והן מחוץ, דם ישראל נשפך כמים ע"י הצוררים העומדים על נפשנו להכרית שם ושארית ולא יזכר שם ישראל עוד, ועלינו להתעורר ולהרבות ולהאחז ביתר שאת וביתר עוז בתורתנו הקדושה אשר היא ורק היא זו שעמדה לעם ישראל בכל שנות הגלות", כותבים גדולי הדור במכתב המיוחד.

"תחת זאת קמו עלינו השלטונות בהוראת ערכאותיהם בפגיעה אנושה בעולם התורה, לומדיה, והוגיה בגזירות שונות של הוצאת לומדי התורה מהישיבות הקדושות לצבא העלולים חלילה וחלילה לסכן את עולם הישיבות ואת כל יושבי ארץ הקודש.

והיות ואנו כעת בימי הרחמים והסליחות, לכן יעדנו את יום החמישי י"ח לחודש אלול, להתאסף כל אשר יראת השם בלבבו, ברחובה של עיר, בכל עיר ועיר [לפי האפשר], לעמוד ולהתחנן לבורא עולמים שיושיענו מכל צרותינו, ישלח רפואה שלמה לכל הנפגעים ויבטל מחשבות שונאינו ומקטרגנו.

ונוכל כולנו בני התורה להמשיך ביתר שאת וביתר עוז את קיום עולם התורה באין מפריע. ונזכה ליכתב וליחתם לחיים טובים ולשלו' לנו ולכל עם ישראל, ובקרוב להגאל ולהוושע בתשועת עולמים".