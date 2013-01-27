בעקבות התורה המזכירה את פרשת עגלה ערופה, נעסוק השבוע בהלכותיה. כיצד מחליטים איזו עיר מביאה עגלה, והאם תמיד יש למדוד את המרחק? כמה זקנים חברי הסנהדרין צריכים להיות נוכחים בתהליך, ובאיזה נחל עורפים את העגלה? ולסיום, מתי ביטלו את עריפת העגלה, והאם מצווה זו יכולה לחזור בזמן הזה כאשר אין בית מקדש? (פרשת השבוע)
אישה נרצחה בידי בעלה באילת ואצלנו החיים ממשיכים כהרגלם. יושב הקב"ה על כסאו, יושבים בי"ד של מעלה בחצי גורן, ומביטים על התקשורת הדתית ועל החברה הכללית שלנו. כיצד מקרה כזה עובר לידינו בלי עיסוק, בלי לחולל שום זעקה גדולה? (דעות, סרוגים)