ארצות הברית ממשיכה בפינוי דיפלומטים משגרירויות ברחבי המזרח התיכון • לפי דיווחים ב"אקסיוס" וב"ניו יורק טיימס", איראן הגבירה משמעותית את מאמציה להוציא לפועל התנקשות בבכירים ובדיפלומטים אמריקנים במזרח התיכון ומחוצה לו, וכמה ממזימות אלו כבר הגיעו ל"שלב מתקדם" | ישראל דוחפת לתקיפה (ביטחון)
בעקבות פיתוחים רבים בתחום ההייטק ע"י תלמידות בוגרות מכון לוסטיג - השלוחה החרדית של מכון לב, חברי הסגל הבכיר של השגרירות האמריקאית וד"ר אינה הווארד מדענית בנאס"א לשעבר ומומחית בעלת שם עולמי בתחום ההייטק, ובכירי מייקרוסופט בישראל, הגיעו לביקור במטרה לעודד נשים דתיות נוספות להצטרף לתחום ההיי-טק (לימודים)