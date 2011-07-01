לרגל יום ההילולא של הקדוש רבי לייב בעל הייסורים זצ"ל | 'כיכר השבת' עם שורות קצרות על דמותו המופלאה של אחד מגדולי תלמידיו של בעל התניא | על הסגולה הנודעת הקשורה בקברו וגם מעשה נורא במרן הרב ואזנר זצ"ל ואברך שחיפש ישועה | "גדולים צדיקים במיתתם" (יהדות ואקטואליה)
רבי לייב בעל הייסורין, הטמון בצפת, נמנה על תלמידיו של "בעל התניא" שאמר עליו כי הוא מופשט לגמרי מן העולם הזה. הוא היה מראשוני החסידים שעלה לארץ ישראל, וקברו הפך עם השנים למוקד עלייה לרגל - לתפילות ולתחינות. היום, ערב ראש חודש תמוז, עלו המונים על קברו (גלריה)