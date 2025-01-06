"הם דרשו רשימת אתרים להפצצה": החוקרת הישראלית ששרדה את המיליציות השיעיות כותבת על האתרים הסודיים שהיא סיפקה להם | ההתעללות המזעזע במודיעין עילית: "הצמידו לי ברך לצוואר בחדר השינה" והבקשה של האמא | | האמת המרה על גיל 35 והקרב על נתיחת גופות הפעוטות • סיכום יומי מטלטל
שלושה הרוגים בפיגוע ירי בשומרון | נתיבי איילון מלאו בשלטי פרסום ענקיים על הטבת אלעל למילואמניקים, אך מה קורה בפועל? | הפנייה של הרב הראשי לסוריה למנהיג המורדים | הלוחם מעזה שנמלט מברזיל | שרת התחבורה מירי רגב מבהירה מה יקרה עם הפקקים • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)