היום בדבר ראשון עם משה מנס עסקנו בפרשות שמרעידות את המגזר החרדי וגם עדותה המדהימה של אליזבט צורקוב, שחזרה מהמתים לאחר כמעט שלוש שנים בשבי בעיראק.

"סיוט בפיג'מה": המחדל המבצעי במודיעין עילית

התוכנית מתחילה עם הסיפור המזעזע של הפשיטה המשטרתית-ביטחונית שהסתיימה בטעות קשה. "זוג צעיר בחודש תשיעי, שוכבים במיטה, ופתאום פיצוצים. שוברים את הדלת, מצמידים לאבא ברך לצוואר, והאישה רועדת בחדר השינה מול גברים זרים", תיאר מנס את הרגעים שבהם כוחות הביטחון פשטו על הבית הלא נכון בחיפוש אחר חשוד בריגול.

אמה של האישה עלתה לשידור בעדות קורעת לב: "הבת שלי בטראומה, היא לא מסוגלת לדרוך בבית הזה שוב. אף אחד לא ביקש סליחה, אף אחד לא הסביר".

האסון ברוממה והפגנות הקיצונים

בנושא המעון ברוממה, הובאו בתוכנית דברי המשטרה על ה"דירה הפיראטית" שבה מצאו את מותם שני פעוטות. במקביל, דווח על העתירה הדרמטית של זק"א לבג"ץ נגד נתיחת הגופות, מאבק שמנהלות המשפחות הכואבות כדי למנוע חילול כבוד המת.

העיתונאי יואלי ברים הביא עידכונים מהפגנות הקיצונים ודיבר על האמירה הנוקבת של הגר"י זילברשטיין בנושא האחריות של מטפלות במעונות.

הישרדות בלב בגדאד: "המצאתי להם בסיסים בתוך הר חירייה"

במרכז התוכנית עמד סיפורה של אליזבט צורקוב, הדוקטורנטית הישראלית-רוסייה שנחטפה על ידי המיליציה השיעית "גדודי חיזבאללה" והוחזקה בתנאים קשים במשך 903 ימים. צורקוב שיתפה בסיפור מצמרר ומשעשע כאחד על "המוח היהודי" שעבד גם תחת איומי עינויים.

"החוטפים דרשו ממני רשימת אתרים אסטרטגיים בישראל כדי להפציץ אותם", סיפרה צורקוב. בידיעה שסירוב יוביל לעינויים קשים, היא בחרה בלוחמה פסיכולוגית: לצד אתרים מוכרים כמו הקריה ונמל חיפה, היא המציאה להם בסיסים סודיים דמיוניים – כולל "בסיס אימונים בתוך הר הזבל של חירייה" ומתקן פיקוד עורף מתחת לתחנה המרכזית בתל אביב. "האיראנים כנראה לא נפלו בפח", כתבה בציניות, "והמפגע הציבורי של דרום תל אביב נשאר שלם".

מדע: מתי אנחנו באמת מתחילים להזדקן?

לקינוח, הציג מנס מחקר שוודי חסר תקדים שעקב אחרי מאות אנשים במשך 47 שנים. המסקנה הרפואית שטורפת את הקלפים: הירידה בכוח ובסיבולת מתחילה כבר בגיל 35.

החוקרים מבהירים כי זהו הרגע שבו הגוף "מוריד הילוך", אך יש פתרון: פעילות גופנית יכולה לשפר את המצב ב-10% גם בגיל מבוגר. "השעון מתקתק", סיכם מנס, "צאו להתאמן".

עוד בתוכנית: ראיון עם נציגי "ביג ליס" על שוק הרכב המשתנה, והציוצים ההזויים של דונלד טראמפ על כיבוש גרינלנד וקנדה שמשאירים את העולם פעור פה.