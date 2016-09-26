בשבת האחרונה נפטר הבחור החשוב יהודה אריה (יודל) וובר ז"ל, והוא בן 14 בלבד בפטירתו | יומיים לפני הפטירה, הצייר והאמן מוטי הלר, ביקר במיטת חוליו, והצליח לעלות על פניו "חיוך קטן, טהור, שהאיר את כל החדר" - שהתברר כחיוך האחרון שלו | עכשיו הוא מתאר את הרגעים המצמררים ויש גם תובנה למעשה לעילוי נשמתו (חרדים)
בשנים האחרונות נאספות עדויות המצביעות על הקשר שבין מחלות חניכיים למחלות לב. על אף שהחוקרים טרם גילו את הסיבה לכך, גוברות ההערכות כי חיידקים שמקורם בחניכיים עושים דרכם במחזור הדם אל הלב ומקומות נוספים הם הגורם לתופעה * בבדיקת רקמות שנלקחו מאזורים טרשתיים בעורקי הלב של חולים נמצאו אותם החיידקים שמקורם בחלל הפה, הגורמים למחלת החניכיים (בריאות)
ילדים רגישים יותר למחלות ולפציעות. לרוב מדובר במקרים קלים שלא מצריכים טיפול רפואי, אך ישנם מקרים שדורשים פנייה מידית לחדר המיון * מדריך מיוחד שיעזור לכם לדעת מתי אפשר להישאר בבית - ומתי חובה לפנות לטיפול רפואי (לגזור ולשמור)