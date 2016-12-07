לא צריך הרבה בשביל להתחיל שינוי משמעותי | מחקר בו השתתפו למעלה מ-22,000 מבוגרים גילה כי גם 5 דקות ביום עוזרות למניעת סרטן | אלו התרגילים שאתם יכולים לעשות בבית ו-20 המלצות לאירובי | וגם, למה כל כך חשובה שינה טובה ואיך תשיגו אותה? (בריאות)
מקור השם "גלוטן" הוא במילה הלטינית Gluten שפירושה "להדביק", והוא ניתן לו בזכות תרומתו להדבקת מרכיבי הקמח בדרכם להפוך לבצק. והנה הזדמנות להפריך את המיתוס שצמח לו, יחד עם אותם טרנדים הקוראים להימנע מצריכת גלוטן, אז גלוטן לא נדבק למעיים, ולא מזיק לבריאות! ויש עוד כמה דברים שאת חייבת לדעת (בריאות)