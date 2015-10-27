שגיאות נשימה, שופר של פרה וטיפים שכל בעל תקיעה חייב להכיר: ערב ראש השנה, משדר מיוחד של 'כיכר השבת', מגיש לכם את המדריך המלא לימים הנוראים, בהגשת יוסי עבדו ובהשתתפות הרב מרדכי שפירא והרב אילן אריכא | ובתוכנית: כך תתקעו בשופר כמו מקצוענים בלי לזייף, מה חייבים לדעת על השופר לפני יום הדין? למה בכי של תרועה עשוי להציל אתכם מצרות? והצצה נדירה למסורות התקיעה של עדות ישראל | צפו בתוכנית (ראש השנה)
לכל אישה יש מאת הרגעים הקשים, הנפילות ואת הימים שלא ממש מעודדים. הבחירה היא האם להישאר במצב 'תקוע' או להתקדם הלאה נתונה אך ורק בידייך פשוט שאי תפילה קטנה, עודדי את עצמך וצאי לדרך חדשה *'מתחילות מחדש' הרבנית מאיה לב (תרבות)