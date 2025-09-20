לקראת ראש השנה הקרב ובא, כינסנו באולפני 'כיכר השבת' משדר מיוחד שנועד לעשות קצת סדר בכל הסיפור של מצוות תקיעת שופר. באולפן מתארחים הרב מרדכי שפירא, בעל תקיעה ותיק, והרב אילן אריכא, מומחה לשופרות ומלמד תקיעה.

הצטרפו למשדר המיוחד ותגלו את כל הסודות: למה קרן של פרה פסולה? איך תדעו אם בעל התקיעה טעה? ומה הטיפים שיגרמו לקול שלכם להישמע חד וחזק כל היום?

סוגי שופרות ודרגות הידורם

במהלך השידור נסקרו סוגים שונים של שופרות, ואיתם ההלכות וההידורים שלהם:

שופר של אייל: נחשב למהודר ביותר, כי הוא מזכיר את עקידת יצחק. השופר המהודר ביותר הוא של איל כפוף (כבש בוגר מעל גיל 13 חודשים), כיוון שכפיפותו מסמלת ענווה.

נחשב למהודר ביותר, כי הוא מזכיר את עקידת יצחק. השופר המהודר ביותר הוא של איל (כבש בוגר מעל גיל 13 חודשים), כיוון שכפיפותו מסמלת ענווה. שופר של יעל: כשר לתקיעה, אך ישנה מחלוקת בפוסקים לגבי דרגת ההידור שלו.

כשר לתקיעה, אך ישנה מחלוקת בפוסקים לגבי דרגת ההידור שלו. שופר של קודו (אנטילופה): מכונה "שופר תימני". קהילות תימן מחזיקות במסורת ייחודית לכשרות חיה זו.

מכונה "שופר תימני". קהילות תימן מחזיקות במסורת ייחודית לכשרות חיה זו. קרן של פרה: נחשבת פסולה לחלוטין לשופר. הסיבות: היא מזכירה את חטא העגל, נקראת בתורה "קרן" ולא "שופר", ומורכבת מ"גלד גלד" (חלקים-חלקים) ולכן אינה נחשבת אחידה.

עוד הודגש כי שופר מהודר הוא כזה שלא עבר עיבוד רב (ליטוש או יישור), ושהתקיעה בו נעשית בצד ימין של הפה כשהשופר נוטה לימין – יודגש כי אלו הידורים בלבד ואינם מעכבים.

מנהגי תקיעה והבדלים בין עדות

על פי התורה, צריך לתקוע 30 קולות בראש השנה, ולפיכך נקבע לתקוע שלושה סטים של תקיעות: תשר"ת (תקיעה-שברים-תרועה-תקיעה), תש"ת (תקיעה-שברים-תקיעה) ותר"ת (תקיעה-תרועה-תקיעה).

במהלך המשדר, הרבנים הדגימו את ההבדלים בצורת התקיעות:

מנהג אשכנז: ה"שברים" הם שבירה של הקול הפשוט, וישנם סגנונות שונים כמו "תו-רו-תו".

מנהג ספרד: רוב המנהגים עושים את ה"שברים" כקולות נפרדים וקצרים, הדומים לצליל של "בכי".

מנהג תימן: חלקם מזיזים את השופר, ויש מנהג נוסף שמשתמש בטכניקת "כרית האוויר" בנשימה, וכתוצאה מכך התרועה נשמעת עמומה ומזכירה בכי.

יצוין כי בעל תקיעה צריך להיות מרוכז כדי להימנע מטעויות כמו נשימה באמצע תקיעה או שברים ארוכים מדי, שעלולים לפסול את המצווה.

הטעות הקטנה שפוסלת הכל

בעל תקיעה שנושם באמצע תקיעה או תרועה עלול לפסול את המצווה. הרבנים הבהירו שכל תקיעה, שברים ותרועה חייבים להיעשות בנשימה אחת, בלי שום הפסקה. וזה לא רק עניין הלכתי, אלא גם פיזי. בעל תקיעה צריך לבוא מוכן, ואחרי שעות של תפילה, העייפות יכולה להשפיע.

כדי לא לטעות, הרבנים נתנו טיפים מיוחדים: להתאמן יום-יום, לשים לב שאתה לא נותן לאחרים לגעת בשופר שלך, ולזכור שאין שום בושה להשתמש בשעון כדי למדוד את הזמנים.

טיפים מעשיים לבעלי תקיעה

התאמנות: צריך להתאמן על שופר אחד באופן קבוע כדי להכיר אותו ואת הטכניקה הדרושה.

צריך להתאמן על שופר אחד באופן קבוע כדי להכיר אותו ואת הטכניקה הדרושה. היגיינה: מומלץ לא לתת לאף אחד לתקוע בשופר הפרטי שלך כדי להימנע מהעברת פצעים. אם יש צורך, יש להשתמש במגבונים מחטאים.

מומלץ לא לתת לאף אחד לתקוע בשופר הפרטי שלך כדי להימנע מהעברת פצעים. אם יש צורך, יש להשתמש במגבונים מחטאים. טכניקה: יש ללמוד את הטכניקה הנכונה של הנשימה, ולדעת להפיק צליל מבלי לדחוף את הפה עמוק לתוך הפיה.

יש ללמוד את הטכניקה הנכונה של הנשימה, ולדעת להפיק צליל מבלי לדחוף את הפה עמוק לתוך הפיה. מצב גופני: בעל תקיעה צריך להגיע לראש השנה במצב גופני טוב וערני, עם כוחות ונשימה מוסדרת.

בסוף המשדר, המנחה יוסי עבדו, קיבל שיעור פרטי בשופר, והוכיח שאפשר ללמוד לתקוע גם בכמה דקות.

